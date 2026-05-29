从戈兰高地到西撒哈拉——哈萨克斯坦维和部队如何守护世界和平

维和人员不参与直接武装冲突

联合国的首次全球维和行动始于1948年5月，名为"联合国停战监督组织"。此后，联合国安理会批准了第一项维持和平任务。自那时起，世界各国开始向冲突加剧地区派遣军队以阻止冲突蔓延。

Фото: ҚР Қорғаныс министрлігі

自独立以来，哈萨克斯坦致力于在国际舞台上树立"和平堡垒"形象。尽管国家在各类地区冲突中保持中立，但为向国际社会表明对全球局势的关切，哈萨克斯坦积极加入"联合行动小组"。1992年，第35独立近卫空降旅300名官兵奔赴塔吉克斯坦-阿富汗边境维护当地稳定。截至2001年2月，超1万名哈萨克斯坦官兵参与了独联体南部边境防卫工作，他们被载入史册，成为哈国首批维和人员。

哈萨克斯坦正式大规模参与联合国维和使命始于2000年代。2000年，"哈萨克斯坦维和营"组建，哈国正式参与专项国际任务。同年，哈萨克斯坦在北约"和平伙伴关系"计划框架下开始了维和工作。

2003年，著名的"KAZBAT"工程兵首次进入伊拉克。五年内，哈萨克斯坦维和人员协助销毁超450万件各类弹药，包括地雷、导弹和炮弹。此外，还向遭受恐怖袭击的当地民众提供了医疗救助，并净化了超6700立方米饮用水。

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2017年至2018年，哈国以非常任理事国身份进入联合国安理会后，在维和领域开展了大量工作。2018年，哈萨克斯坦成为中亚地区首个在联合国任务框架下向黎巴嫩派遣由500名士兵组成的独立维和分队的国家。

随后，哈萨克斯坦军官和军事观察员开始分阶段加入联合国任务区。据国防部数据，近年来，共有900多名官兵参加了在亚洲、中东和非洲地区的七项维和任务。独立以来，参与联合国旗下任务的军事人员总数已近千人，其中80人以观察员和参谋军官身份服役。

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—目前，哈萨克斯坦维和人员正在多项联合国国际任务区服役，具体包括在黎巴嫩、西撒哈拉、刚果民主共和国、中非共和国和戈兰高地的任务。目前共有154名哈萨克斯坦维和人员在联合国的7项任务中工作。其中，在戈兰高地的联合国任务区中，由139名军事人员组成的哈萨克斯坦首支独立国家特遣队正在执行任务，-国防部在回复哈通社问询时表示。

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国家特遣队与维和人员的培训

哈萨克斯坦是独联体国家中唯一获得独立授权参与联合国戈兰高地任务的国家。目前，哈国以完整的国家特遣队形式参与该冲突地区的维和行动。这意味着哈国不仅能派遣个人军官，更具备了调动整建制军事单位参与国际行动的能力。目前，哈萨克斯坦在中东地区的部队正履行维护停火制度等关键任务。

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获得组建国家特遣队的许可并非易事，这要求国家必须完善法律基础并发展军事训练体系。为此，国防部设立了哈萨克斯坦维和行动中心，形成了涵盖法律、语言、人道主义和心理等全方位的维和人员培训体系。每一名准备奔赴任务区的维和人员都必须经过该机构的严格训练。

维和行动中心最初于2006年在国防部外语学院以"和平伙伴关系"培训中心名义成立。2010年，该中心被盟军转型司令部承认为总部。2019年，中心开设的UNSOC和UNPOC课程获得了联合国相关认证。

Фото: Батыр Тұяқовтың жеке мұрағатынан

据维和行动中心新闻发言人巴特尔·图亚阔夫介绍，国家维和特遣队在执行任务前需接受为期3个月的强化训练。

—联合国行动对纪律、语言能力、设备操作、物流保障和应对紧急情况的能力有严格要求。因此，中心组织了12门军事课程。同时，维和人员还要学习英语、法语、土耳其语和汉语，这些是联合国多国任务区国际交流的主要语言，-图亚阔夫说。

值得一提的是，图亚阔夫不仅是该中心的专家，本身也是一名经验丰富的维和人员。他曾于2021年在黎巴嫩担任参谋军官，并于2023年成为首批代表国家派往刚果民主共和国的军事人员之一。

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—2023年，我作为军事观察员前往刚果民主共和国。军事观察员是指在武装冲突地区监督双方履行协议和遵守停火制度的专业人士。在那里，我负责撰写报告、进行分析并以专家身份开展工作，直到2025年7月结束任务，-他表示。

近期，戈兰高地的第二批国家特遣队已结束任务归国。根据官方数据，他们不仅执行观察任务，还直接负责了安保工作。据该特遣队负责人、少校安尼瓦尔·阿仁哈兹耶夫介绍，军事人员执行了上千项任务，其中包括：

798次巡逻；

56次军事训练；

63个爆炸装置的排爆处理；

57个临时观察哨所的建立；

15次官方要员的安全护送。

考虑到这些任务需要深厚的经验和强大的心理素质，足以证明国内培训中心圆满完成了既定目标。

维和人员是否有特殊地位？

据国防部消息，被编入维和特遣队的官兵享有社会保障和职业支持。此类军事人员的岗位工资调增为原有的三倍，此外还享有联合国发放的额外津贴。目前，戈兰高地的士兵每月可获得约1500美元的额外津贴。

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—任务结束后，军事人员享有疗养院和度假村的康复待遇，并在年度休假基础上额外增加14天假期。此外，若士兵在任务中受伤，享有赔偿和社会保障，-国防部表示。

此外，这些从海外归来的士兵在晋升方面将获得优先权，因为具备国际经验的专家是提升后备人才专业素质的宝贵财富。

如今，哈萨克斯坦已成为全球和平维护中不可或缺的一员。在应对全球安全挑战的过程中，哈萨克斯坦积极协助联合国，并通过国际任务区发出了自己的声音。毫无疑问，这种立场不仅改变了国家形象，也转变了整个地区对安全的视角。