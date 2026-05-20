从“世界工厂”到“算法工厂”？中国年轻人的就业转向引发关注

（哈萨克国际通讯社讯）白天刚领取大学毕业证，晚上便骑上电动车开始送外卖；年轻女孩则在直播间里一边带货，一边等待平台算法推送流量——这样的场景，如今正在中国许多城市变得越来越普遍。

在中国经济增速放缓、房地产市场低迷以及科技行业持续裁员的背景下，越来越多年轻人被迫离开传统就业市场，转向平台经济与“算法劳动”。外卖配送员与直播带货主播，正在成为中国城市中最醒目的两类青年职业。

一些研究者认为，这不仅是数字经济发展带来的新趋势，更折射出中国青年就业结构正在发生深层变化。

青年失业率再次上升

官方数据显示，2026年，中国16至24岁青年失业率再次升至16.9%。

尽管这是官方公布的数据，但不少观察人士认为，实际情况可能更为复杂。

近年来，中国房地产市场持续低迷，互联网与科技企业缩减招聘规模，大量高校毕业生难以进入传统白领行业。稳定的办公室工作，正逐渐被灵活就业和平台经济取代。

在这样的背景下，以美团（Meituan）、饿了么（Ele.me）为代表的配送平台，以及抖音（Douyin）等直播电商平台，成为大量年轻人的主要就业渠道。

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“送外卖”和“做直播”成为主流选择

如今，在中国大城市街头，最常见的年轻劳动者之一，就是骑着电动车穿梭于城市之间的外卖配送员。

数据显示，仅美团平台在2024年就有745万名骑手获得收入。考虑到近两年平台经济继续扩张，目前相关从业人数可能已进一步增加。

与此同时，直播电商也迅速发展。

尤其是在抖音平台，通过直播销售化妆品、服装和生活用品，已经成为许多年轻女性的重要收入来源。

有分析指出，中国曾被视为“世界工厂”，而如今，某种意义上正在逐渐演变为“算法工厂”。

平台经济形成“内部循环”

更值得关注的是，外卖配送与直播带货之间，正在形成一种特殊的“平台经济闭环”。

不少年轻男性进入配送行业，而女性则成为直播带货主播。配送员给主播刷礼物、打赏，主播再购买新的服装和化妆品用于直播，而这些商品又由另一批配送员完成运输。

有中国社会观察人士将这一现象称为“封闭的平台循环”。

“这已经不是传统意义上的劳动市场。年轻人正通过彼此消费来维持彼此的生存。”有研究者指出。

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高学历青年正在涌入平台经济

过去，在中国社会，进入政府机关或大型企业工作曾被视为体面的职业选择。

但如今，这种观念正在发生变化。

在中国社交媒体上，“白天是大学毕业生，晚上是外卖员”已不再罕见。甚至有数据显示，美团和饿了么的大量骑手拥有大学学历。

此前，一名26岁的中国外卖骑手因在社交平台分享个人经历而引发舆论热议。

据其介绍，他在3年内通过配送工作获得了较高收入，但同时也表示，为此几乎每天都需要长时间高强度工作。

这一事件在中国社会引发广泛讨论。

有人认为这是“努力奋斗”的象征，也有人认为，这反映出年轻人的工作与生活正承受越来越大的压力。

“算法管理”引发讨论

英国《经济学人》杂志指出，近年来，中国外卖骑手每单收入不断下降，但工作时长却持续增加。

与此同时，多家研究机构发布的报告显示，为了避免超时罚款，部分骑手不得不频繁违反交通规则。

有中国学者将这一现象形容为“算法管理时代”的劳动模式。

“过去是管理者直接监督工人，如今很多时候则是算法在决定劳动节奏。”有研究者表示。

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事实上，直播行业同样缺乏稳定性。

今天仍在热门榜单上的主播，明天就可能被算法边缘化。因此，不少主播不得不长期高强度直播，并不断将个人生活转化为“内容”。

分析人士指出，中国年轻人正在逐渐放弃对“稳定职业”和“长期职业规划”的期待，转而形成一种“活在当下”的就业心理。

中国的变化也引发哈萨克斯坦关注

值得一提的是，这种现象对哈萨克斯坦来说并不陌生。

近年来，哈萨克斯坦外卖配送行业同样快速增长，通过TikTok和Instagram进行网络销售的年轻人也越来越多。

尤其是在大城市中，即便拥有大学学历，选择从事配送工作的年轻人数量也在上升。

一些经济学家认为，这实际上反映出劳动市场正在经历数字化转型。

但与此同时，平台经济中的大量工作缺乏长期劳动保障和社会福利。如果未来国家层面无法及时建立针对数字劳动市场的监管体系，那么哈萨克斯坦也可能出现“依赖算法生存的一代人”。

而如今的中国，正被不少观察者视为这一趋势最明显的案例之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】