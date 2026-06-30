从深加工到数字化：哈萨克斯坦矿冶产业正在发生哪些变化

（哈萨克国际通讯社讯）随着地质勘探持续深入、生产流程加快数字化，哈萨克斯坦矿业和冶金综合体正进入新的发展阶段。地质勘探、人工智能应用以及全球对战略矿产需求的增长，正在成为推动该行业转型的重要因素。

矿冶产业在经济中的地位持续提升

据哈萨克斯坦工业和建设部工业委员会提供的数据，目前矿业和冶金综合体在国内生产总值中的占比为8.7%。近年来，该行业保持稳定增长态势，总增加值在4年内从4.7万亿坚戈增至8.2万亿坚戈。去年，冶金业在制造业中的占比达到40.5%。

生产规模扩大也带动了劳动生产率提升。过去5年，行业产量增长1.7倍，单名员工劳动生产率从9.91万美元提高至14.53万美元。

出口方面，过去5年哈萨克斯坦冶金产品出口额增长24.2%，从128亿美元增至159亿美元。主要出口产品包括铜、铁合金、平轧产品、锌、铝和白银。去年，哈萨克斯坦冶金产品主要出口市场为中国、俄罗斯、土耳其、英国和乌兹别克斯坦。

不过，当前出口结构中，初级加工产品仍占较大比重。工业委员会表示，哈萨克斯坦过去主要依赖原材料和初级加工产品出口，如今发展重点正逐步转向深加工、高附加值产品生产以及本土再加工能力建设。

近两年来，哈萨克斯坦已投产一批总投资超过10亿美元的新项目，涵盖阴极铜、硅铁、铁合金及其他冶金产品生产。

Фото: Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

新项目带动投资和就业增长

投资规模和新产能投放，是衡量矿冶产业发展速度的重要指标。工业委员会数据显示，2025年至2026年，该领域共实施27个投资项目，总额超过3300亿坚戈，创造5000多个长期就业岗位。

去年，巴甫洛达尔州投产了“EkibastuzFerroAlloys”铁合金厂。该项目投资920亿坚戈，年产能为24万吨硅铁。卡拉干达州则启动了“Qaragandy Power Silicon”项目，总投资约630亿坚戈，年产能为17.5万吨硅铁。此外，“ТЭМПО-Қазақстан”金属管材厂和“Kazferro Limited”铁合金企业也相继投入运营。

2026年第一季度，巴甫洛达尔州“Fonet Er-Tai Mining”阴极铜湿法冶金厂投产，卡拉干达州“GoldCorp”同类项目启动运行。同时，“萨特巴耶夫选矿企业”现代化选矿厂以及奇姆肯特市“BS Group”镀锌管材生产项目也投入使用。

行业投资吸引力仍保持较高水平。2024年，矿冶领域固定资本投资达到创纪录的7610亿坚戈，去年也超过6870亿坚戈，明显高于2021年水平。

总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在Astana Mining & Metallurgy – AMM 2026第十六届国际矿业和冶金大会上表示，哈萨克斯坦正与美国、中国、欧盟、日本、韩国等国家和地区的领先企业发展合作，重点是建立长期技术伙伴关系，推进生产本地化、技术转让和专业人才培养。

根据规划，到2030年，哈萨克斯坦将新建一批冶金生产项目，并对现有企业进行现代化改造。

其中包括总额1.6万亿坚戈的“Qarmet”投资计划，目标是将钢产量提高至每年500万吨。此外，阿拜州“KAZ Minerals Smelting”铜冶炼厂项目投资额为7780亿坚戈，“CASPIAN STEEL QZ”钢坯生产项目投资额为3080亿坚戈，“Mineral Product International”铁合金厂项目投资额为2080亿坚戈。

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行业仍面临多重挑战

尽管发展势头明显，矿冶产业仍面临一系列系统性问题。业内人士认为，大型项目投资周期往往长达数十年，因此企业尤其需要稳定、透明、可预期的政策环境。

运输成本上升也是主要挑战之一。专家指出，铁路运价上涨会直接影响企业在国际市场上的竞争力。与此同时，较高的电价也增加了生产成本。

矿业和矿冶企业共和协会执行董事尼古拉·拉多斯托韦茨表示，企业希望在自建电站方面获得一定支持。他指出，部分企业已准备建设符合环保要求、采用低废弃物新技术的煤电站。

税收政策稳定性同样是投资者关注的重点。企业代表认为，额外税负可能削弱企业投资新项目、开展地质勘探和推进技术改造的能力。

工业委员会指出，行业还面临矿产资源储量补充、新项目资本密集度高、专业人才短缺、全球价格波动以及环保要求趋严等长期挑战。为此，国家正在从完善法律法规、吸引投资、发展基础设施、培养人才和支持深加工项目等方面采取综合措施。

Фото: ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

数字化和人工智能成为新方向

矿冶产业的未来不仅取决于新矿床开发和原材料加工，也与数字化水平和人工智能应用密切相关。

别克帖诺夫表示，目前哈萨克斯坦已建立统一的地下资源利用平台，提供22项国家服务，并实现许可证发放、地下资源使用者义务履行监督等流程自动化。此外，已有超过460万份原始地质资料完成数字化。

下一阶段，哈萨克斯坦计划利用人工智能技术分析相关数据，加快新矿床寻找，提高矿产资源开发效率。

在全球高科技产业加快发展的背景下，战略矿产和稀土金属的重要性不断上升。拉多斯托韦茨指出，世界正在寻找高科技生产所需原材料，而哈萨克斯坦作为战略矿产资源丰富的国家，正受到更多关注。

他认为，新的机遇也带来了新的任务。当前，行业讨论的已不仅是矿产开采本身，还包括资源储量补充、投资吸引、地质勘探发展以及为企业营造长期稳定条件等问题。

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开放对话推动行业转型

近年来，哈萨克斯坦矿冶产业的另一项重要变化，是政府与企业之间的对话机制更加完善。地下资源利用、税收政策、战略矿产、投资环境等议题，已成为政府和行业共同讨论的重点。在此基础上，哈萨克斯坦制定了矿业和冶金综合体发展路线图。

拉多斯托韦茨表示，工业和建设部的工作近年来更加开放透明。地质勘探企业已获得3000多份许可证，矿产开采合同数量也明显增加。

专家认为，这表明哈萨克斯坦地质勘探领域正在进入新阶段。目前，哈萨克斯坦正按照国际标准推进勘探工作，并启动全国范围内更细致的地质测绘。未来三年，预计该方向将吸引约4.7亿美元投资。

拉多斯托韦茨指出，过去哈萨克斯坦国土尚未得到充分勘探。随着国家对地质领域重视程度提升，相关投资和技术投入也明显增加。

目前，矿业和矿冶企业共和协会已有近百家会员企业。该协会正与工业和建设部共同完善法律法规，讨论行业立法，并推动新技术在生产中的应用。

拉多斯托韦茨表示，改善劳动条件、加强生产安全同样是行业发展的重要内容。协会将继续与工会合作，完善行业协议和社会伙伴关系机制，为国家稳定、可预期的发展奠定基础。

总体来看，哈萨克斯坦矿业和冶金综合体正从原材料出口型发展模式，逐步转向深加工、数字化和高附加值生产。未来，行业能否在全球竞争中保持优势，将取决于资源勘探、技术升级、投资环境、人才培养和产业政策之间能否形成稳定合力。