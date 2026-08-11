从“买国产”到“造国产”：哈萨克斯坦如何重塑本土产业链

（哈萨克国际通讯社讯）支持本土生产商已成为哈萨克斯坦国家产业政策的重要方向之一。按照总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，政府近年来围绕扩大国内生产、建设新的工业企业、提高本地化率以及打造稳定产业链，持续完善从融资、政府采购到工业协作和出口支持在内的一整套政策工具。

目前，相关支持措施已经覆盖企业发展的多个阶段，包括优惠融资、政府和准国有部门采购、长期合同和承购协议，以及鼓励大型企业扩大与本土供应商合作等。

政府采购成为稳定本土需求的重要工具

政府和准国有部门采购，是支持哈萨克斯坦本土生产商的重要机制之一。

政府采取的措施重点包括提高本土企业在采购体系中的优先地位，扩大长期合同和承购协议规模，同时改善企业获得优惠融资的条件，以形成更加稳定的市场需求，并为企业更新和扩大产能创造条件。

“萨姆鲁克-卡泽纳”国家福利基金是本土生产商获得稳定订单的重要渠道之一。

仅2025年，该基金从哈萨克斯坦本土生产商采购商品的规模就同比增长约一倍，达到约2.2万亿坚戈。与此同时，基金正在基础设施和能源领域实施62个重点项目，为哈萨克斯坦商品和服务形成持续需求。

目前，“萨姆鲁克-卡泽纳”采购体系已采用16种以上支持本土生产商和中小企业的机制，其中包括从本土生产商强制采购、免除各类履约担保，以及对本土生产商最高支付30%的预付款并缩短货款结算周期等。

相关措施有助于企业更有效地保持和扩大流动资金。

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数据显示，2024年，基金旗下企业与工业和建设部名录中的2070家本土生产企业签署超过1.11万份合同，总金额达到1.1万亿坚戈。

2025年，合同金额接近翻番，达到2.17万亿坚戈，共与2283家本土生产商签署超过8900份合同。

这一增长趋势在2026年继续保持。

今年上半年，“萨姆鲁克-卡泽纳”共签署超过3800份合同，总金额5940亿坚戈，同比增长46%。其中，长期合同171份，总金额3430亿坚戈，是上年同期的1.7倍。

与此同时，旨在推动新产能建设和进口替代的承购协议机制也在持续扩大。

2024年，基金签署367份承购协议，总金额1900亿坚戈；2025年签署363份，总金额2575亿坚戈，金额同比增长35%。

2026年上半年，又签署115份此类协议，总金额接近470亿坚戈。

同期，9个进口替代项目获得批准，总投资额530亿坚戈；另有13个总额740亿坚戈的项目正在审议。

总体来看，过去7年间，在“萨姆鲁克-卡泽纳”集团支持机制框架下，共批准108个新产能建设项目，总金额6100亿坚戈，带动新增就业岗位超过3000个。

本土生产商名录提升政府采购透明度

政府采购市场的透明度和可及性，是促进本土企业发展的另一重要条件。

财政部数据显示，哈萨克斯坦本土生产商参与政府采购的规模逐年增长。

2024年，政府采购体系与本土生产商签署超过14.5万份合同，总金额超过3700亿坚戈。

2025年，合同数量同比增长16.5%，达到16.9万份；合同总金额增长23.3%，达到4560亿坚戈。

截至2026年7月31日，已签署6.8万份合同，总金额970亿坚戈。

2025年11月起正式运行的“哈萨克斯坦本土生产商名录”信息系统，是这一领域数字化的重要工具。

截至目前，该系统已收到并处理企业提交的超过4.1万份申请，经核验后，超过1万家本土生产商被纳入名录。

该系统目前已经与主要国家信息系统和大型采购平台实现整合。

通过政府采购门户完成的相关采购超过5.2万笔，通过“萨姆鲁克-卡泽纳”信息系统完成的采购超过6700笔。

按照计划，2026年底前，该系统将进一步与统一个人账户平台整合，并完成全面工业化运行部署。

扩大企业获得资本的渠道

“巴伊铁列克”国家管理控股公司旗下发展机构，为企业项目从启动到扩产提供多层次金融支持。

这些工具涵盖新建产能、现有企业技术改造、业务扩张和出口增长，为本土企业发展和经济持续增长提供融资基础。

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2024年至2026年8月期间，通过“达穆”企业发展基金渠道，制造业共有1.03万个项目获得信贷支持，总金额2.2万亿坚戈。

其中，4674个项目使用补贴机制，3633个项目获得担保，1998个项目使用优惠融资工具。

仅2025年，“达穆”基金就对1.3万个中小企业项目提供总额2.2万亿坚戈的支持。

根据总统指示，哈萨克斯坦于2025年4月启动担保基金机制，以扩大企业获得银行融资的机会并减轻财政负担。

目前，该机制已累计提供超过3000笔担保。

针对大型企业和大型投资项目，哈萨克斯坦开发银行继续发挥主要融资作用。

2025年，该银行为77个投资项目和出口业务提供融资，总额2.3万亿坚戈。

在相关支持下，10个大型工业项目完成现代化改造或投入运行。

其中包括建设年产9万辆汽车的全周期多品牌汽车工厂，以及在曼格斯套州和阿克托别州建设总装机容量200兆瓦的风力发电站等战略项目。

哈萨克斯坦出口信贷机构则重点支持本国产品进入海外市场。

该机构已向冶金、机械制造、食品、化工、农业加工等领域的131家出口企业提供6537亿坚戈支持。

其中包括为Sapa Trade Company有限责任公司债务提供保险、支持“Shin-Line”有限责任公司补充流动资金，以及为“Prima Kus”有限责任公司禽肉加工厂建设贷款提供保险等。

仅2026年上半年，对制造业企业的支持规模就达到4185亿坚戈。共有69家非资源型企业使用相关支持工具，其中61%属于中小企业。

与此同时，Qazaqstan Investment Corporation（QIC）正在持续扩大非资源领域投资。2025年，该机构新增投资规模同比增长13倍。通过QIC参与的基金，15个涉及工业、农业综合体、基础设施和科技领域的项目共吸引7875亿坚戈资金。2025年的另一项重要进展，是以阿斯塔纳国际金融中心为基础建立新的私募股权基金体系。

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其中包括目标规模最高40亿美元、主要用于大型投资项目融资的Kokzhiyek Fund L.P.，以及目标规模最高10亿美元、重点投资出口导向型农业、农产品深加工和农业综合体发展的Adal Fund L.P.。

农业领域融资规模创新高

在农业领域，农业信贷公司2025年用于春播和收获作业的融资规模达到创纪录的5490亿坚戈。

相关资金保障了850万公顷农业用地的生产作业。

同期，哈萨克斯坦粮食产量达到创纪录水平，2025年粮食总产量超过2710万吨。

及时且可负担的融资，使农业生产者能够在最佳农艺周期内完成播种和收获，也成为保障农业生产的重要因素之一。

2025年，农业信贷公司与KazAgroFinance联合提供的融资总额达到1.1万亿坚戈，创哈萨克斯坦农业综合体支持规模新高。

资金主要用于春播和收获、农业机械更新、农业企业补充流动资金，以及食品加工和降低食品进口依赖等投资项目。

工业发展基金也在本土制造业支持体系中发挥重要作用。

2024年至2026年期间，该基金共向153家本土生产商提供超过9430亿坚戈的支持，主要用于建设新企业、改造现有产能、引进现代化高技术设备和更新生产线。

住房建设也是发展机构的重要支持方向

“巴伊铁列克”控股公司旗下发展机构的另一项重要任务，是提高居民获得可负担、舒适住房的机会。

2025年，通过“Otбасы банк”机制，超过7.7万个家庭改善住房条件。

哈萨克斯坦住房公司对住房建设的支持规模超过7000亿坚戈。

相关支持促成约300万平方米住房投入使用，占全国多层住宅新增面积的22%。

全产业链成为提升工业自主能力的关键

金融支持最终需要落实到实体产业发展。

政府当前的重要任务之一，是按照总统提出的要求，在国内建立从原材料深加工到高附加值成品生产的完整产业链。

提高本地化水平，有助于降低进口依赖、提高本土企业产能利用率并创造新的高生产率就业岗位。

自2024年以来，哈萨克斯坦陆续实施一批大型工业投资项目。

在轻工业领域，建立完整棉花加工产业链成为重要方向。

在突厥斯坦州“TURAN”经济特区，“突厥斯坦纺织”有限责任公司正与LIHUA GROUP合作建设现代纺织综合体。

项目将涵盖从纺纱到家用纺织品生产的完整流程，并对棉花进行深加工。

项目预计创造1300个就业岗位。

汽车产业本地化水平持续提高

哈萨克斯坦汽车制造业正在从过去的大件组装逐步向小件组装和更深层次本地化生产过渡。

目前，部分汽车品牌的平均本地化率已达到40%。

2024年至2025年，Kia Qazaqstan汽车工厂以及Astana Motors Manufacturing Kazakhstan多品牌汽车工厂相继投产。

其中，Kia Qazaqstan年产能为7万辆；Astana Motors Manufacturing Kazakhstan年产能达到12万辆，主要生产Changan、Great Wall Motor和Chery品牌汽车。

汽车零部件产业也在同步扩张。

萨兰市已投产Tengri Tyres轮胎工厂；阿拉木图运行着生产现代汽车多媒体系统、HVAC模块和地板材料的Kazakhstan Mobility Engineering，以及生产汽车座椅的Almaty Autoparts Production。

库斯塔奈则建有专业汽车零部件本地化中心。

在农业机械和铁路机械制造领域，哈萨克斯坦也在推进多项本地化项目。

其中包括在AgromashHolding KZ基础上生产John Deere农业机械、本地化生产Valmont Industries旗下Valley喷灌设备，以及在阿斯塔纳组装瑞士Stadler客运列车车厢。

Wabtec机车工厂的本地化率也已提高至45%。

此外，哈萨克斯坦还与XCMG Group合作，通过Barys Truck Manufactory生产特种车辆。

萨兰市已启动三星电视机和洗衣机生产，阿拉木图则开展小米电视机组装。

彼得罗巴甫尔的“KAZTECHMASH机械制造厂”还建立了柳工品牌道路施工机械生产线。

在冶金和化工领域，大口径钢管、铝制包装材料、铝制散热器，以及液体玻璃、硅酸钠和甲基乙醇等生产项目也已陆续投产。

18个经济特区吸引投资超过11.1万亿坚戈

产业项目扩张的背后，是长期融资和产业政策支持。

目前，哈萨克斯坦通过“巴伊铁列克”控股旗下发展机构，为工业项目提供长期优惠融资。

全国已签署21份投资协议，并运行18个经济特区，包括“阿特劳”“阿克托别”“阔尔克特阿塔”和“阿拉套”等。

这些经济特区累计吸引投资超过11.1万亿坚戈。

总体来看，稳定的国内市场需求、进入欧亚经济联盟和中亚市场的条件、原材料基础以及产业优惠政策，正在推动投资者从简单组装模式转向建设具有更高哈萨克斯坦本土增加值的完整产业链。

围绕大型企业打造中小企业产业网络

按照总统指示，政府正在形成新的企业发展模式，即围绕大型工业企业建立稳定的中小企业供应网络。重点是发展能够参与商品和零部件生产、服务和维修的地区企业。这一模式有助于扩大工业协作，并把更多增加值留在国内。

为此，政府持续完善企业金融支持机制。2025年启动的“Örleu”优惠融资计划，是其中的重要工具之一。该计划主要用于现有产能扩建、企业技术升级，以及在制造业、农产品加工、物流、教育和医疗等重点领域实施新的投资项目。

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2025年，“Örleu”计划共支持2278个项目，融资规模5880亿坚戈。从地区看，阿拉木图市获得支持规模最大，共319个项目，融资1040亿坚戈；阿斯塔纳268个项目，融资900亿坚戈；阿拉木图州150个项目，融资560亿坚戈；奇姆肯特182个项目，融资520亿坚戈。此外，库斯塔奈州获得300亿坚戈，卡拉干达州290亿坚戈，阿克托别州230亿坚戈。

2026年以来，该计划又支持131个项目，总金额约230亿坚戈。其中，阿克托别州融资规模最大，12个项目获得74亿坚戈支持。阿斯塔纳24个项目获得40亿坚戈；阿拉木图21个项目获得37亿坚戈；奇姆肯特12个项目获得14亿坚戈。

相关融资主要通过二级银行与“达穆”基金共同融资提供，最终借款人的贷款利率不超过12.6%。投资项目最高融资额度为70亿坚戈，补充流动资金最高可获得35亿坚戈。

“商业区域”计划支持县域和小城市企业

为落实总统指示，政府于2025年底批准统一的小企业支持计划“Іскер аймақ”（商业区域）。

该计划主要支持农村地区、县级中心和小城市的微型及小型企业项目。

政策优先方向包括本地生产、农业原材料加工、手工业以及能够形成区域增加值链的其他行业。具体重点行业由地方政府根据本地区产业特点确定。支持措施涵盖贷款补贴、接入基础设施、提供经营场所和土地，以及培训和咨询服务等。

截至2026年7月底，相关专家已赴127个县和16座城市开展146次走访，为企业提供超过1800次咨询。2026年，该计划安排240亿坚戈资金，预计可支持约5000个新项目。截至8月初，已有266个项目获得支持，总金额180亿坚戈。

上述措施有助于扩大大型企业周边的本土供应商网络，推动中小企业参与产品生产、服务和承包业务本地化，并进一步促进地区就业和企业收入增长。

提升能源领域本土采购比例

能源行业是哈萨克斯坦设备、商品和服务最大的消费领域之一，也是扩大本土生产商参与度的重要方向。

政府通过能源部，与地下资源使用企业共同实施一系列措施，提高油气项目采购中的哈萨克斯坦本土含量。

政策目标不仅是扩大从本土生产商采购商品的数量，也在于建立国家、大型运营商和企业之间长期稳定的合作体系。

为此，相关法律制度正在不断完善。地下资源使用合同中明确规定商品采购最低本地化比例，并强化履行本土价值义务的责任。在存在哈萨克斯坦本土生产商的情况下，采购原则上应在本土生产商之间进行。同时，工程和服务领域最低本土价值比例设定为50%，设计业务则达到80%。

政府尤其关注田吉兹、卡拉恰甘纳克和卡沙甘三大油气项目。哈萨克斯坦正在与Tengizchevroil、Karachaganak Petroleum Operating B.V.和NCOC共同实施为期5年的本地化发展计划。计划内容包括逐年提高哈萨克斯坦商品、工程和服务占比，扩大长期合同和承购协议，推动新产能本地化，并将相关目标纳入企业管理层关键绩效指标。

2025年相关计划的实施，在提高本土价值以及扩大哈萨克斯坦生产商参与大型油气项目方面取得积极进展。

油气设备国产化继续扩大

哈萨克斯坦还在重点推进油气机械制造业。政府与IMBC中心共同分析大型运营商的采购需求，确定19个具有发展潜力的商品类别。相关研究覆盖超过12万个采购品类，并筛选出160多种需求量较大的产品，为在哈萨克斯坦实现本地化生产确定了具体方向。

目前，哈萨克斯坦已实现10类油气行业专用设备和产品的本地化生产。产品范围从阀门、测量控制仪器延伸至化学试剂、复合材料和防腐涂层等。按照计划，到2027年，还将引入全球领先生产商，在哈萨克斯坦新增15项高需求产品的本地化生产。

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与此同时，油气企业与本土生产商之间的长期合同和承购协议规模也在扩大。2024年，此类长期协议总额为210亿坚戈；2025年增长至490亿坚戈，超过上一年的两倍。2026年，这一增长趋势仍在继续。

能源部还在持续分析采购数据，以寻找进口替代空间，并组织地下资源使用企业与本土生产商开展合作对接。

本土制造成为经济增长新模式的重要基础

哈萨克斯坦新版宪法为进一步推进国家经济现代化和持续改善民生建立了新的法律和制度基础。

发展本土生产、扩大哈萨克斯坦本地化比例以及加强企业金融支持，也被视为落实国家长期经济发展目标的重要组成部分。

随着相关政策持续实施，哈萨克斯坦制造业投资和生产规模正在扩大，本土企业数量增加，中小企业参与产业链的空间也在不断拓展。

从政府采购和优惠融资，到完整产业链、本地化生产和大型企业周边中小企业生态体系，哈萨克斯坦正在逐步形成更加完整的本土制造支持体系。

政府的长期目标，是通过提高国内增加值、减少进口依赖、发展本土技术能力和扩大出口，使支持本土生产商从单纯的产业政策工具，逐步转化为推动经济多元化、提升工业竞争力和增强经济自主能力的重要机制。