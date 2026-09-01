从国库到博物馆：一座百年建筑见证博凯奥尔达历史变迁

（哈萨克国际通讯社讯）今年是博凯汗国建立225周年，也是西哈萨克斯坦州博凯奥尔达区汗奥尔达村建村200周年。坐落于汗奥尔达的国库大楼，是当地保存至今的重要历史建筑之一。近160年来，这座建筑先后承担金融、行政和文化功能，见证了博凯奥尔达地区社会经济发展和历史变迁。

博凯奥尔达（Бөкей Ордасы），史称博凯汗国。1801年，经俄罗斯帝国沙皇保罗一世批准，小玉兹苏丹博凯·努拉里吾勒（Бөкей Нұралыұлы）率领部分民众迁至伏尔加河与乌拉尔河之间地区并建立汗国，博凯汗国由此得名。其疆域主要位于里海以北、伏尔加河与乌拉尔河之间的阿斯特拉罕草原，政治上属于俄罗斯帝国的藩属自治汗国。

西哈萨克斯坦州汗奥尔达历史文化、建筑与民族志博物馆保护区副馆长梅列克·鲁沙诺夫（Мереке Рушанов）向哈通社介绍了国库大楼的建设背景、历史功能以及从金融机构转变为博物馆的历程。

一座始建于1867年的红砖建筑

汗奥尔达国库大楼是博凯奥尔达保存至今的19世纪历史建筑之一。建筑于1867年采用红砖建成，成为当时汗驻地建筑群的重要组成部分。

这座建筑整体设计简洁紧凑，正面设有13扇带格栅的窗户。这些元素不仅构成了建筑外观的重要特色，也体现出19世纪当地建筑的时代特征。

国库机构的出现，与当时博凯奥尔达地区经济和商业关系的发展密切相关。

1832年，在张格尔汗倡议下，汗驻地设立集市。随着规模不断扩大，这里逐渐发展成为地区重要贸易中心之一。来自各地的商人和经营者汇聚于此，商品交换和贸易活动日趋活跃，地区内部货币流通规模也随之逐年增长。

商业活动的发展，使当地逐渐产生了对资金进行集中保管、核算并管理货币流通的现实需求。国库大楼正是在这样的经济背景下建立，并在当地财政经济体系中发挥重要作用，承担国家资金保管、金融业务办理和货币流通监管等职能。

这座建筑的出现，也反映出当时汗奥尔达管理体系逐渐完善以及当地经贸关系发生的变化。因此，它不仅是一处建筑遗产，也是研究博凯奥尔达社会经济发展历史的重要实物见证。

目前，国库大楼已被列入共和国级历史文化遗产名录。

Фото: Хан ордасы музей-қорығы

当地早期金融体系逐步形成

在国库机构正式建立以前，博凯奥尔达已经出现具有现代银行部分功能的金融机构。

当地银行体系的形成，可以追溯至1854年12月27日设立的贷款金库。汗奥尔达博物馆保护区馆藏档案中保存有相关历史记录。

贷款金库主要用于缓解当地居民的经济困难。特别是在严冬造成大量牲畜死亡，或居民遭遇其他困难时，金库会以需要偿还的方式提供资金支持。按照今天的概念理解，这一机构实际上承担了向居民发放贷款的职能，因此可以被视为当地最早具有银行性质的金融机构之一。

贷款的发放需要遵循相应程序。最初，贷款金库的资本被确定为1万银卢布，但这一规模很快无法满足当地居民的资金需求，资本随后增加至5万卢布，此后又进一步提高。

1858年，为规范贷款金库运行，当局制定了专门规定。不过，部分规定也增加了有资金需求的居民获得贷款的难度。为此，1874年10月9日出台新的决议，进一步放宽贷款条件。当时，贷款金库资本已经达到76560卢布。

贷款金库的建立，为当地金融机构进一步发展奠定了基础。

Фото: Мират Қоржынбаев

哈萨克斯坦境内最早一批国库机构之一

博凯奥尔达金融史上的另一个重要节点，是哈萨克斯坦境内最早一批国库机构之一在这里设立。

1866年8月1日，博凯奥尔达首次设立国库机构。不过，在成立初期，机构正常运行所需要的一系列问题尚未得到完全解决，包括缺乏专门的现金储存场所，以及警卫、人员编制和工作人员工资保障等。

因此，当局决定重新组织这一机构。

1867年5月29日，国务会议决定自当年7月1日起重新设立国库机构。由此，博凯奥尔达国库于1867年7月1日正式恢复运行，行政上隶属于阿斯特拉罕国库署。

国家为该机构第一年的运行拨款1715卢布。最初人员编制包括一名司库、一名书记员和两名初级工作人员。

在1868年度预算中，国家国库司向财政部建议，将博凯奥尔达国库的年度拨款增加至3430卢布。

国库并非单纯用于存放国家资金，同时还承担资金流动监管和调节等重要职能。因此，当时对机构的安全保障尤为重视，专门安排军事警卫负责守卫。

与此同时，工作人员的生活条件也得到一定保障。除工资外，他们还可获得公务住房及相应生活设施。

至此，到19世纪下半叶，博凯奥尔达逐步形成涉及居民贷款、国家资金保管和货币流通管理的专业金融机构。贷款金库承担面向居民的资金支持职能，而国库则进入国家财政管理体系，共同推动当地早期金融体系的发展。

Фото: Мират Қоржынбаев

国库迁往乌拉尔后，建筑功能数度改变

1876年，国库机构迁往乌拉尔市，并进一步扩大业务范围。此后，汗奥尔达的原国库大楼开始被用于其他国家机构。

历史资料显示，直至1948年前，这座建筑仍作为国家银行机构使用。1948年以后，其功能发生改变，并在不同时期被用于满足当地公共需求。

例如，1952年奥尔达区撤销后，该建筑一度被用作机械操作员学校的食堂。

随着时代变迁，这座最初服务于财政金融体系的建筑逐渐结束原有功能，并开始承担文化和历史遗产保护使命。

1969年，建筑正式移交奥尔达历史革命博物馆。从此，这座国库旧址成为展示当地历史的重要文化场所。

从国库大楼到历史博物馆

博物馆于1967年获得国家博物馆地位，1969年迁入原国库大楼。

此后，在改善博物馆基础设施的同时，当地开始系统整理历史文物、更新展览空间，并通过更加专业的方式向公众展示当地历史文化遗产。

1972年，博物馆提出按照当时的展陈标准重新设计展览。在建设新展览过程中，重点关注科学依据、史料真实性和连贯性，同时强调展览主题的完整性以及艺术表现形式。

为提升展陈艺术水平，博物馆与俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国艺术基金会萨拉托夫分部的艺术家开展合作。

艺术家与博物馆工作人员密切配合，根据各展厅的主题内容，通过不同艺术和视觉手段呈现各个历史时期的特点。

博物馆研究人员的学术工作与艺术家的专业设计相结合，最终形成一套内容较为丰富、艺术表现水平较高的新展陈体系。当时，这套展览被认为是共和国农村地区博物馆中的先进范例之一。

1980年代进行大规模扩建和改造

此后，改善博物馆建筑条件和更新展厅的工作持续进行。

1982年，为增加展厅数量，博物馆对原建筑实施扩建。

1984年，“哈萨克博物馆修复”机构根据哈萨克苏维埃社会主义共和国文化部批准的主题方案，对奥尔达博物馆展厅启动大规模维修和装饰工程。

修缮过程中，在尽可能保持建筑内部历史风貌的基础上实施了一系列修复工程，包括重新处理展厅及房间墙壁、天花板，并铺设镶木地板。

与此同时，建筑电力系统得到全面整修，屋顶金属覆盖层被更换并重新粉刷。相关工程不仅改善了博物馆建筑的技术状况，也有助于保持展览空间整体的艺术风格。

博物馆周边环境整治工作也同步进行。

1986年，经过扩建和大规模修缮后的博物馆全面竣工。新的展陈体系更加完整地呈现博凯奥尔达不同历史发展阶段。

当时，前两个展厅主要展示十月革命前的当地历史，包括汗权制度的形成与确立、当地教育事业起步和第一所学校的建立，以及1836年至1838年伊萨泰·泰曼吾勒（Исатай Тайманұлы）和马汉别特·乌捷米斯吾勒（Махамбет Өтемісұлы）领导的民众起义等重要历史事件。

为更加直观地呈现历史场景，展览还设置了《牧马人的营地》《塔斯托别战役》《曼舒克的最后一战》等场景模型。

此外，五个展厅集中展示苏联时期当地的政治、社会经济和文化发展历史。

Фото: Мират Қоржынбаев

独立后继续进行保护性修复

哈萨克斯坦独立后，这座历史建筑的保护和修复工作继续进行。

1997年，国库大楼再次进行维修。2002年，建筑接受大规模修缮，对主体结构和工程系统进行更新。

这一时期，为最大限度恢复并保护建筑原有的历史和建筑风貌，后期修建的部分附加建筑被拆除。

2024年，哈萨克斯坦文化和信息部下属“哈萨克修复”国有企业乌拉尔市分支机构再次对建筑实施修复工程。

此次修复的主要目标，是在保护建筑历史、文化和建筑艺术价值的同时，使其满足现代博物馆的使用要求。

工程实施过程中，工作人员重点关注建筑的技术状况，并坚持最大限度保存其历史原貌和建筑特色，在不破坏历史风貌的基础上，使其逐步适应现代博物馆的功能需求。

三个展厅串联两个多世纪历史

如今，原国库大楼内设有“博凯奥尔达历史博物馆”。2027年，这座历史建筑将迎来建成160周年。

目前，博物馆展陈空间由入口展区和三个展厅组成。各展厅围绕不同历史时期，通过文物和历史资料，系统呈现从博凯汗国建立至现代的政治、社会和文化发展历程。

入口展区陈列有1842年绘制的博凯汗国疆域地图以及1911年的汗驻地全景图。

这些珍贵历史资料可以帮助参观者了解当时博凯奥尔达的区域结构、地理位置，以及汗驻地作为行政中心时的建筑风貌。其中，1911年的全景图较为直观地保存了当时汗驻地的空间和建筑形态。

第一展厅的展览从博凯汗国建立开始，一直延伸至1916年民族解放起义，主要展示汗国的形成、政治行政结构、汗权制度、社会经济发展特点以及当时居民生活等内容。

第二展厅左侧主要展示20世纪初哈萨克社会政治生活中的重要历史事件，包括阿拉什政府的建立、在奥尔达组建的哈萨克首支骑兵团，以及政治迫害时期的历史资料。

相关展览集中反映民族国家理念的发展、争取民族自由的历史进程，以及极权体制时期政治迫害造成的影响。

第二展厅右侧则展示当地此后的历史发展，包括重新建立的“奥尔达”国营农场、博物馆自身的发展历程、当地医疗卫生事业，以及文化界人士、学者和不同时期到访博凯奥尔达的知名人士等相关资料。

第三展厅主要展示20世纪军事历史。其中包括第二次世界大战期间当地居民在前线作战和后方劳动的历史资料，同时还介绍参加阿富汗战争的当地人员及其经历。

Фото: Хан ордасы музей-қорығы

211件展品讲述博凯奥尔达历史

目前，博物馆展览共展出来自博物馆保护区馆藏的211件文物。

与此同时，博物馆的藏品保存体系近年来也发生了较大变化。

2024年以前，博物馆保护区主要馆藏中的部分文物一直存放在这座历史建筑内专门设置的两个房间中。

随着藏品数量不断增加，文物保存标准逐步提高，原有空间已难以满足现代化馆藏管理要求，因此需要建设专门的文物储藏空间。

2024年，主要馆藏被迁入博物馆保护区内新建的现代化行政楼。

新馆藏空间投入使用后，进一步改善了历史文物的保存条件，也为藏品登记、科学研究、系统整理以及博物馆展陈更新和补充提供了更加完善的基础设施。

从19世纪承担国家财政资金管理职能的国库，到今天讲述博凯奥尔达历史的博物馆，这座红砖建筑本身已经成为当地历史文化遗产不可分割的一部分。

近160年间，它经历了金融机构、国家银行以及博物馆等不同历史阶段。如今，建筑内保存和展示的一件件历史文物，与这座历经时代变迁的老建筑一道，连接起博凯汗国建立以来两个多世纪的历史记忆。