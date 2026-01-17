哈萨克斯坦影院新片推荐：从家庭温情到惊悚悬疑 多类型佳作齐聚

《未来降临》（Прибытие будущего）

英国与法国联合制作的浪漫剧情片，时长110分钟。影片通过艺术作品中凝结的情感，探讨过去的行为与感受是否能预示未来，以及如何借助这些情感避免未来的错误。影片引导观众深入思考，重新审视自身人生抉择，以全新视角面对未来。

《父亲·母亲·姐姐·弟弟》（Отец мать сестра брат）

由凯特·布兰切特与亚当·德赖弗主演，吉姆·贾木许执导的最新力作，时长110分钟。该片融合戏剧与喜剧元素，通过三段细腻而动人的故事，讲述成年子女试图理解父母与彼此关系的努力。影片在威尼斯电影节上备受好评，呈现出家庭关系中温暖与疏离并存的真实情感。

《最后一口气》（СОҢҒЫ ДЕМ）

吉尔吉斯斯坦导演阿夫坦迪尔·巴蒂尔别科夫执导的剧情片，时长107分钟。影片以吉尔吉斯斯坦严酷山地为背景，讲述普通牧羊人巴克特为拯救受伤的神驹蒙乔克而展开的抗争。蒙乔克是传说中奔跑如风的骏马后代，却面临被宰杀的命运。巴克特女儿卡尔丽嘉什视其为希望与梦想的象征。影片围绕忠诚、勇气与怜悯主题，展现深刻的情感力量。

《妈妈请拥抱我》（ҚҰШАҚТАШЫ МАМА）

哈萨克斯坦本土新作，由努尔吉萨·阿尔穆拉特执导的剧情片，时长120分钟。影片聚焦男主角贾尔加斯与母亲之间复杂而深刻的关系。贾尔加斯事业有成、家庭美满，却始终无法释怀童年阴影与家庭创伤，将母亲迈拉什视为一切不幸的根源。一场家庭争吵后，他决定带母亲返回家乡，在旅途中直面过去、解开心结。影片以真实而震撼的方式展现亲情纠葛与自我和解。

《致命星期六》（СЕНБІДЕГІ СЕРГЕЛДЕҢ）

美国导演卢克·格林菲尔德执导的爆笑喜剧，时长93分钟。男主角布莱恩失业后成为“新鲜空气主任”，参加一场由另一位“家庭主夫”组织的儿童聚会，却意外陷入一系列荒诞搞笑的事件。影片以轻松幽默的方式刻画父亲们的日常窘境与温馨瞬间。

《催眠》（ГИПНОЗ）

哈萨克斯坦导演奥尔扎斯·巴亚尔巴耶夫根据真实事件改编的犯罪剧情片，时长105分钟。影片从开场便紧紧抓住观众，深刻揭示通过催眠实施犯罪以及年轻人对快钱诱惑的危险后果，展现触目惊心的社会现实。

《诅咒：糖厂》（ҚАРҒЫС. ҚАНТ ФАБРИКАСЫ）

印尼导演阿维·苏里亚迪执导的恐怖片，时长133分钟。七位好友来到废弃糖厂打工，却发现一条铁律：天黑后绝不能离开厂区。一旦违反，恐怖与死亡的幻象便化为现实。影片以压抑氛围与惊悚情节营造令人窒息的生存困境。

《家庭事务》（ОТБАСЫЛЫҚ ІС）

美国导演亚历克斯·温特执导的侦探、剧情、喜剧、犯罪与惊悚混合类型片，时长97分钟。姐弟二人为出售父母房产而打扫老宅，却在地下室发现多年前失踪邻居的尸体。这一发现将他们卷入小镇犯罪新闻头条，也威胁到房产继承权。为掩盖父母罪行，他们选择“家庭方式”私下解决，却因目击者敲诈而陷入更危险的境地。

《28年后 II：骨之圣殿》（28 ЖЫЛДАН СОҢ — II БӨЛІМ: СҮЙЕКТЕР ҒИБАДАТХАНАСЫ）

美国与英国联合制作，由妮娅·达科斯塔执导的续集，时长109分钟。影片延续前作惊悚氛围，聚焦感染者与幸存者之间的终极对决，展现人性在极端环境下的扭曲与恐惧。

《天堂门票》（ЖҰМАҚТАН БИЛЕТ）

哈萨克斯坦导演阿斯卡尔·比森宾执导的喜剧剧情片，时长104分钟。四十岁的马克萨特·杜伊森巴耶夫陷入人生低谷：不喜欢的工作、迟迟未到的升职、即将迎来第三个孩子……正当他感到生活彻底失控时，二十年前去世的父亲突然“归来”，决心完成生前未能兑现的承诺。父子共同踏上的旅程充满荒诞与温情，最终引导马克萨特重新审视生命、家庭与自我。

本周影院新片阵容丰富多元，从温情家庭故事到惊悚悬疑，从本土佳作到国际大片，总有一款适合每一位观众。欢迎走进影院，一起感受光影魅力！