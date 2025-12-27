从超级计算机到数字法典：2025年成为哈萨克斯坦科技转型的关键一年

数字基础设施持续夯实

据哈萨克斯坦人工智能与数字发展部介绍，目前全国IT行业从业人员已超过20万人，其中人工智能领域专业人才约2万人。鉴于全球人工智能技术的迅猛发展，政府计划在未来五年内，为100万名公民提供现代数字技能培训。

2025年，哈萨克斯坦与亚马逊Kuiper公司签署协议，启动卫星互联网项目，Starlink和OneWeb网络也正式进入本国市场。“Generation Nation”计划吸引了数万名中小学生和大学生参与人工智能、机器人和编程相关学习。

作为国家数字创新的重要平台，Astana Hub成立7年来，入驻企业数量增至1875家，累计营业收入达43亿美元。今年IT服务出口额已超过15亿美元，七年间初创企业共吸引投资超过8.4亿美元。

国家超级计算能力实现突破

2025年，哈萨克斯坦建成Alem.Cloud国家超级计算集群，该项目由阿联酋G42集团旗下的Presight国际科技公司参与开发。哈方还与NVIDIA及Freedom Holding Corp.签署协议，共同打造独立的AI Hub。

7月9日，国家超级计算机正式启用，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席启动仪式。该平台向从事神经网络训练的初创企业、高校科研团队及将人工智能引入商业流程的科研机构和企业开放。

在设备引进过程中，哈萨克斯坦首次对高科技设备实施免征关税和增值税政策，有效提升了国家对国际IT企业和运营商的吸引力。11月18日，Alem.Cloud在全球超级计算系统排行榜中位列第86位。

11月26日，人工智能与数字发展部发布Alem.Cloud平台，开放资源使用申请，重点支持公共治理、教育、医疗、农业、水资源、能源、矿业、交通物流、工业建设、机器人与无人机、网络安全及金融科技等领域。

人工智能与数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫在电视节目中形象地介绍了该系统的算力：“如果80亿人同时进行数学运算，要达到超级计算机1秒钟完成的结果，需要4天时间。”

人工智能立法迈出关键一步

11月17日，总统签署《人工智能法》，这是哈萨克斯坦首次在国家层面系统规范人工智能发展。法律明确禁止开发和使用操纵人类行为、利用弱点、实施社会评分、未经同意识别情绪或非法收集数据的AI系统，为技术安全和社会信任提供制度保障。

数字法典即将出台

在数字治理领域，《数字法典》已由马吉利斯（议会下院）通过，并提交参议院审议。该法典旨在整合分散的数字立法，明确数据、电子文件、数字服务和平台等核心数字对象的法律地位，推动公共服务和商业流程全面走向无纸化。

法典引入“被遗忘权”，强化个人数据隐私保护，并对智能合约、分布式系统和数字平台等新技术作出法律规范。若按现有版本通过，eGov等国家级数字系统和公共服务平台有望获得“国家级资产”地位，防止其被私有化或转移至国外。

此外，法典还对电子文件作出三分类界定，并推动数字证据在司法程序中的应用，同时引入“数字中介”概念，明确网约平台、电子商务平台及服务聚合平台的责任边界。

10月23日，哈萨克斯坦首次批准人工智能领域国家标准，形成覆盖政府和企业的统一技术规范体系。

数字治理体系持续完善

9月18日，人工智能与数字发展部正式成立，该部门负责人同时兼任政府副总理，凸显数字化与AI在国家发展中的战略地位。

10月17日，总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在“萨姆鲁克—卡泽纳”国家基金董事会会议上首次引入基于人工智能的“数字董事”SKAI。该系统基于Alem LLM语言模型，已在今年前9个月协助基金将对本国产品制造商的支持力度提升至同比75%。

国际科技资源加速集聚

在Digital Bridge 2025国际论坛期间，Telegram创始人帕维尔·杜罗夫宣布在哈萨克斯坦成立人工智能实验室，并启动Telegram与国家超级计算集群的联合项目。他表示，哈萨克斯坦有望成为Telegram全球AI算力的重要支点。

访问期间，杜罗夫还与总统托卡耶夫会面，就教育、人工智能和网络安全合作交换意见。

Alatau：中亚“深圳”愿景加速推进

2025年，总统在国情咨文中明确提出赋予Alatau City特殊地位，要求制定专门法律。按照规划，Alatau将成为区域内首个全面数字化的智慧城市，探索加密货币支付和智能城市技术应用。

该市规划面积超过9.8万公顷，建设资金主要来自私人投资。近期，哈萨克斯坦与美国Joby Aero公司及多家合作伙伴签署谅解备忘录，计划投资约3亿美元引入电动垂直起降飞行器，在Alatau建设空中出租车系统，并与阿拉木图城市交通网络实现衔接。

从超级计算基础设施到数字法治体系，从国际科技合作到未来城市布局，2025年正逐步成为哈萨克斯坦科技发展史上的关键转折点。

【编译：木合塔尔·木拉提】