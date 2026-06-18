从塔什干到墨西哥：乌兹别克斯坦世界杯首秀点燃中亚热情

（哈萨克国际通讯社讯）当地时间6月18日，乌兹别克斯坦国家足球队迎来历史性时刻——首次站上世界杯决赛圈赛场。在2026年世界杯小组赛首轮比赛中，乌兹别克斯坦队对阵哥伦比亚队。尽管最终以1比3遗憾告负，但从墨西哥机场到塔什干街头，从政府部门到普通民众，这场比赛已超越竞技本身，成为凝聚国家情感、激发地区认同的重要时刻。

首次跻身世界杯决赛圈 创造国家足球历史

2026年世界杯共有四支球队首次晋级决赛圈，乌兹别克斯坦队位列其中。

对于拥有3800多万人口的乌兹别克斯坦而言，这不仅是国家足球发展的重要里程碑，也是几代球迷共同期待的梦想成真。

为支持国家队征战世界杯，乌兹别克斯坦全国上下掀起了前所未有的足球热潮。

Фото: Kazinform

墨西哥机场上演“主场氛围”

随着乌兹别克斯坦队抵达世界杯举办地，众多球迷也跨越大洋来到墨西哥助威。

据哈通社驻塔什干记者报道，抵达墨西哥城机场后，乌兹别克斯坦球迷在行李提取区自发组织起欢迎活动。他们身着传统服饰，头戴乌兹别克民族特色小帽“多帕”，敲响民族乐器“多伊拉”，以歌舞和欢呼声表达对国家队的支持。

尽管经历长途飞行，球迷们依然热情高涨。浓厚的中亚风情吸引了不少外国旅客和机场工作人员驻足观看，许多人拿出手机记录这一难忘时刻。

视频在社交媒体上传播后，不少网友留言为乌兹别克斯坦队送上祝福。许多哈萨克斯坦球迷也纷纷表示：“祝乌兹别克兄弟好运！”“这才是真正的支持方式！”

看台上的中亚情谊：哈萨克斯坦国旗与乌兹别克斯坦队同框

值得关注的是，在世界杯赛场看台上，乌兹别克斯坦球迷不仅挥舞本国国旗，还展示了包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及阿塞拜疆在内的多国国旗。

其中，蓝底金色太阳与雄鹰图案的哈萨克斯坦国旗格外引人注目，不少乌兹别克斯坦球迷表示，希望与中亚邻国共同分享首次征战世界杯的喜悦。

Фото: Kazinform

球迷们通过这一举动表达了中亚国家和阿塞拜疆人民之间深厚的历史渊源和文化纽带，也传递出一个共同心声：乌兹别克斯坦首次亮相世界杯，不仅是属于乌兹别克斯坦的荣耀，也是整个地区值得庆祝的重要时刻。

这一暖心场景获得现场观众广泛关注，并在社交媒体平台引发热议。许多网友认为，体育赛事不仅是竞技舞台，更是增进地区友谊、促进民心相通的重要纽带。

塔什干13处观赛点汇聚数万球迷

比赛当天，塔什干市设立了13处集中观赛点，为球迷提供现场观赛服务。

其中，规模最大的观赛场地设在“本尤德科尔”体育场，约1万名球迷齐聚现场，通过大屏幕观看比赛，为国家队加油助威。

位于胜利公园的观赛区同样人潮涌动。除当地居民外，不少外国游客也加入观赛行列，共同感受乌兹别克斯坦首次亮相世界杯的历史时刻。

Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

比赛过程中，每当哥伦比亚队向乌兹别克斯坦队球门发起进攻，现场球迷都会屏息凝神；化解险情后，欢呼声、掌声和民族乐器的旋律便响彻塔什干街头。

有人挥舞国旗，有人高声歌唱，还有人因激动而热泪盈眶。素不相识的人们在比赛中相互拥抱、击掌，共同分享这一难忘时刻。

政府调整工作时间支持全民观赛

为方便民众观看比赛，乌兹别克斯坦政府专门调整了工作时间安排。

根据乌兹别克斯坦总统新闻秘书舍尔佐德·阿萨多夫发布的消息，6月18日，全国各政府机构工作时间统一推迟至当地时间10时开始。

由于乌兹别克斯坦队与哥伦比亚队的比赛于塔什干时间当天7时开球，总统沙夫卡特·米尔济约耶夫批准实施这一特殊安排，以便民众能够在家中或与亲友共同观看比赛。

阿萨多夫表示：“政府希望为民众支持国家队创造更多便利条件。”

私营企业则可根据自身情况，自主决定工作时间安排。

Фото: Узбекистанская футбольная ассоциация

球迷：这是属于整个国家的荣耀

在塔什干胜利公园观赛的球迷贾姆希德·乌斯塔诺夫表示，国家队首次征战世界杯是乌兹别克斯坦体育史上的重要成就。

“我们的运动员取得了最好的成绩，首次站上世界杯舞台。作为国家队球迷，我们祝愿球队取得胜利。每一次有威胁的进攻都让人热血沸腾。我为我们的运动员感到骄傲，他们是年轻人的榜样。”他说。

另一位球迷舒赫拉特·奥利莫夫表示，尽管比赛结果存在悬念，但球员们展现出的拼搏精神令人感动。

“今天我和朋友一起来到胜利公园看球。大家都很激动，也有些紧张。球员们把国家荣誉放在首位，我们相信他们有能力取得成功。”他说。

Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

首战虽败 期待再创历史

在世界杯首秀中，乌兹别克斯坦队最终以1比3不敌哥伦比亚队，未能取得开门红。

不过，对于首次亮相世界杯决赛圈的乌兹别克斯坦队而言，这场比赛本身已载入国家足球史册。

根据赛程安排，乌兹别克斯坦队将在小组赛第二轮迎战葡萄牙队。比赛将于6月23日在美国休斯敦NRG体育场举行，北京时间22时开赛。

无论比赛结果如何，这支首次登上世界杯舞台的中亚球队，已经赢得了整个国家的掌声与支持，也让世界看到了中亚地区团结友爱、携手同行的精神风貌。