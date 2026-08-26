从电力短缺到供应盈余：哈萨克斯坦能源扩张将带来什么？

（哈萨克国际通讯社讯）长期以来，电力供应不足一直是制约哈萨克斯坦部分地区发展和大型工业项目落地的重要因素。如今，随着一批新建和改造发电项目陆续推进，这一局面有望发生改变。按照能源部的规划，到2027年底，哈萨克斯坦电力系统不仅有望摆脱短缺，还可能转向供应盈余。

这一变化的意义并不仅限于“电够不够用”。在石油产量长期增长空间逐渐收窄的背景下，更充足、更稳定的电力供应可能成为吸引制造业投资、推动工业升级乃至扩大电力出口的重要基础。

8月25日，哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫（Ерлан Аккенженов）在政府新闻发布会上介绍了能源领域最新发展措施，涵盖新增发电能力、南部电网建设、天然气普及、炼油产能扩张以及供暖季准备等多个方面。

2027年有望告别电力短缺

能源部数据显示，哈萨克斯坦计划今年新增约2.6吉瓦发电能力，2027年再新增845兆瓦。

按照目前的项目进度，到2027年第一季度，全国新增发电能力预计可以完全满足国内电力需求，并有望在当年年底形成电力供应盈余。

这意味着哈萨克斯坦电力行业正在经历一个重要转折——发展目标开始从弥补供应缺口，逐渐转向为未来经济增长预留能源空间。

金融分析师加济兹·阿比舍夫（Газиз Абишев）认为，充足的电力供应本身就是一个国家投资吸引力的重要组成部分。

在他看来，从长期趋势看，随着石油产量增长放缓，哈萨克斯坦需要吸引更多制造业投资，而稳定可靠的电力供应将成为工业项目选择投资目的地时考虑的重要因素。

目前，哈萨克斯坦还计划到2029年新增超过7.5吉瓦煤电装机容量，同时继续发展天然气发电和可再生能源。

从未来数年的能源结构来看，新增电力仍将主要来自经过现代化改造的煤电机组和燃气电站，风能和太阳能则将提供补充。核电虽然被视为未来能源体系的重要组成部分，但短期内尚难成为新增电力的主要来源。

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电力增加后，需求也可能随之增长

实现电力盈余并不意味着哈萨克斯坦未来会长期“电力过剩”。

恰恰相反，如果稳定的能源供应能够吸引更多大型工业项目落地，新增制造业产能本身就会成为新的用电大户。

与此同时，哈萨克斯坦目前工业自动化和机器人应用水平仍有较大提升空间。随着生产线自动化程度提高，工业领域的电力需求也可能进一步增长。

因此，当前扩大电力生产实际上具有双重作用：一方面解决现有缺口，另一方面为下一阶段工业扩张创造基础条件。

阿比舍夫认为，提高能源产量的方向是正确的，但关键在于确保已经规划的项目能够持续推进并按期投入运行。

这也意味着，未来真正需要观察的并非单纯的新增装机数字，而是发电项目能否如期落地，以及新增供应能否持续跟上工业和居民用电需求增长。

南部地区成为电力建设重点

目前，哈萨克斯坦电力供应的地区性差异仍然明显，其中南部能源区是新增发电和电网建设的重点。

为缓解南部地区电力短缺，阿拉木图第二热电厂和第三热电厂改造、突厥斯坦1000兆瓦电站以及克孜勒奥尔达240兆瓦电站等项目正在推进。其中，克孜勒奥尔达项目已经投入运行。

阿拉木图第二热电厂现代化改造工程目前完成度达到94%。改造完成后，该电厂发电能力最高将达到557兆瓦，供热能力达到957吉卡。

阿拉木图第三热电厂设备供应工作则已完成95%。

与此同时，南部电网本身也在强化。

规划中的500千伏舒—江布尔和江布尔—奇姆肯特输电线路将进一步增强南部地区的电力输送能力，而乌尔克—卡拉巴坦项目则将连接哈萨克斯坦西部电力系统与全国统一电力系统。

这些工程的意义不仅在于增加发电量，也在于解决不同地区之间电力调配能力不足的问题。

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天然气普及率目标提高至80%

能源体系扩张并不只有电力。

阿克肯杰诺夫介绍，目前哈萨克斯坦天然气普及率已经达到64.2%，全国约1310万人可以使用天然气。政府下一阶段的目标是将这一比例提高至80%。

在扩大国内天然气供应方面，哈萨克斯坦正在研究新的基础设施项目。

继去年与俄罗斯签署相关备忘录后，伊希姆—阿斯塔纳天然气管道项目目前正在编制可行性研究报告。

与此同时，哈萨克斯坦还计划进一步扩大天然气生产和加工能力，以提高国内市场供应保障水平。

天然气普及范围扩大也正在改变部分地区的能源消费结构，并直接影响冬季煤炭需求。

能源部预计，即将到来的供暖季全国煤炭需求量约为730万吨，而上一供暖季为830万吨，减少约100万吨。天然气普及率提高是煤炭需求下降的重要原因之一。

人工智能开始参与冬季能源保障

值得关注的是，哈萨克斯坦正在尝试利用数字技术提高传统能源供应链的管理效率。

目前，一个采用人工智能和预测分析技术的国家级数字平台正在追踪煤炭从矿区一直到最终消费者的整个供应过程。

该系统接入36家采煤企业、2.9万辆铁路货运车厢、586家煤炭终端运营商以及超过120万消费者的数据。

通过对这些信息进行实时分析，相关部门可以提前识别潜在的煤炭短缺和运输延误风险。

对于幅员辽阔、冬季气候严寒且不同地区能源结构差异较大的哈萨克斯坦而言，这种管理方式意味着供暖季保障正在从传统的事后调度逐渐向实时监测和风险预测转变。

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炼油能力同步扩张

除了电力和天然气，哈萨克斯坦也在扩大国内炼油能力。

按照现有规划，巴甫洛达尔炼油厂产能将增加220万吨，奇姆肯特炼油厂则计划到2030年实现产能翻番。

这与近年来哈萨克斯坦扩大国内成品油供应、降低市场供需压力的政策方向相一致。

从电力、天然气到炼油能力，一系列项目共同指向一个更大的目标：提高国内能源供应能力，为经济增长提供更加稳定的能源基础。

从解决短缺走向支撑产业扩张

短期来看，哈萨克斯坦能源领域面临的首要任务仍然十分明确——确保新建和改造项目按照计划投产，并保证新增发电能力稳定运行。

但从更长周期观察，问题已经开始发生变化。

如果新增发电能力仅仅填补现有缺口，那么此次能源扩张首先解决的是能源安全问题；如果新增电力能够进一步支撑大型制造业、自动化生产和新工业项目发展，其影响就将超越能源行业本身。

对哈萨克斯坦而言，稳定的电力供应也是改善投资环境的一部分。制造业项目尤其是能源密集型工业，需要考虑未来数年甚至数十年的供电稳定性和成本。电力供应从短缺转向盈余，将为吸引这类投资提供更有利的基础条件。

而随着工业投资增加，今天形成的“盈余”又可能被新的需求迅速消化。这意味着哈萨克斯坦能源体系未来面临的任务，不只是消除当前缺口，而是让发电、电网和工业需求形成同步扩张。

如果新增发电能力能够持续跟上经济和工业用电需求增长，哈萨克斯坦此次能源扩张最终带来的可能不仅是告别电力短缺，还将是更强的能源安全保障、更大的工业发展空间以及未来扩大电力出口的可能性。