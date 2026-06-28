从里海日光浴到白垩纪峡谷，曼格斯套州旅游全攻略

交通指南

Фото: Ақтау қаласының әкімдігі

目前，游客可搭乘阿斯塔纳或阿拉木图往返阿克套的航班抵达，飞行时间约为2.5至3小时。机票价格受季节及市场需求影响有所波动，单程票价通常在4.5万至5万坚戈起步。

滨海度假体验

Фото: Kazinform

阿克套市是游客的落脚首选。这里拥有现代化的海滩、休闲娱乐区及滨海步行大道。夏季，游客在此既可享受日光浴、在里海中畅游，也能体验各类水上游乐项目。此外，沿海分布的各类咖啡馆和餐厅为游客提供了品尝当地特色美食的绝佳机会。

住宿条件

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阿克套及全州范围内目前运营着超过100家旅游接待设施。住宿选择丰富多样，涵盖了国际及本土酒店品牌、舒适度假村以及现代化的奢华露营地。根据服务等级的不同，住宿费用差异显著：平均每日房价由3万坚戈起，高端酒店的费用则可能超过20万坚戈。

自然风光与地质奇观

Фото: Маңғыстау облысы туризм басқармасы

曼格斯套的魅力远不止于海滨，其独一无二的自然地质奇观极具吸引力。其中，波兹哲拉峡谷备受游客青睐，以其白垩纪白色岩层和形态各异的山峰，成为该地区的标志性象征。

Фото: Маңғыстау облысы туризм басқармасы

Фото: Маңғыстау облысының туризм басқармасы

此外，游客还可以前往克孜勒库普峡谷、伯克特山、阿依拉克特—朔玛奈山脉、托热什石球谷，以及闻名遐迩的谢尔卡拉山游览。这些目的地是自然爱好者和摄影爱好者的天堂，能带来极其震撼的视觉冲击。

历史与圣地探索

Фото: Маңғыстау мемлекеттік тарихи-мәдени қорығы

曼格斯套也是一处精神文明的宝库。贝凯特-阿塔、朔潘-阿塔、卡拉曼-阿塔、苏勒坦-乌佩以及恰克帕克-阿塔等地下清真寺，均是该地区极具历史意义的圣地。

Фото: Маңғыстау облысының туризм басқармасы

为方便游客，曼格斯套州目前共开发了248条旅游线路，涵盖了自然景观、历史古迹及宗教圣地。区域内有22家旅行社提供服务，可组织一日游或多日游，内容涵盖了认知旅游、生态旅游及朝圣之旅等多种形式。

Фото: Маңғыстау облысының туризм басқармасы

预算参考

对于计划进行曼格斯套多日游的游客，费用取决于具体的线路选择和度假方式。预计一名游客进行3至4天的行程，包含机票、住宿、餐饮及景点游览等费用，总预算约为25万至35万坚戈。

Фото: Маңғыстау облысының туризм басқармасы

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如果游客选择仅在阿克套市区及里海边休闲度假，费用将相对较低；若将波兹哲拉峡谷、谢尔卡拉山、托热什石球谷等偏远自然景点纳入行程，则需额外支付交通费及向导服务费。