从阿拉什理想到国家独立：哈萨克斯坦国家意识的历史传承

历史学界普遍认为，哈萨克汗国在15世纪中叶逐步形成，其确立了哈萨克民族的政治统一，为国家形态奠定了最初而稳定的基础。汗、比、巴特尔等制度，以及以口头法和协商决策为核心的治理传统，成为后来几个世纪政治思想的重要支点。尽管内外冲突不断，维护独立始终充满挑战，但国家观念由此深植于民族意识之中。

Фото: qalam.global

进入20世纪初，哈萨克社会面临前所未有的转折。沙皇俄国殖民政策的加剧，使传统治理体系日益削弱，社会发展亟需新的制度框架。在这一历史关头，阿拉什运动登上舞台。阿拉什知识分子不再局限于传统政治形式，而是以现代国家理念重新构想民族未来，主张建立一个以法治为基础、保障公民权利、重视教育与科学、能够与世界文明平等对话的现代国家。

阿拉什思想的独特价值，在于并未否定哈萨克传统社会结构，而是试图将其融入现代治理体系，在历史连续性与现代化之间寻找平衡。1917年沙皇政权垮台后召开的多次全哈萨克大会，将自治与国家建构问题提上议程。《萨热阿尔卡》报当年刊文指出，自治不仅是政治诉求，更是民族生存与安全的现实需要。大会讨论并推动了自治政府、民兵建设等关键议题，形成了阿拉什自治的制度设想。

阿拉什活动家将自治理解为俄罗斯国家体系内类似美国州或瑞士州的政治单元，既拥有内部治理权，又在对外事务上形成统一整体。这一理念在当时的报刊上被反复阐释，旨在让普通民众理解自治的现实意义与可行路径。

Фото: из открытых источников

尽管历史条件限制了阿拉什构想的全面实现，但这一时期形成的核心主张——维护领土完整、推动民族语言与文化发展、扩大自治和自我治理权利、建设民族教育与科学体系——对后世产生了深远影响。阿拉什阶段不仅是一场政治运动，更是一场面向未来的思想觉醒，塑造了民族发展的新模式。

苏联时期建立的哈萨克自治共和国及后来的加盟共和国，虽未带来完全独立，却在制度层面保存了国家形态的基本要素。期间，行政边界逐步明确，治理体系得以建立，教育、文化和科学实现制度化发展，为后来的独立奠定了现实基础。

Коллаж: Kazinform / Freepik

1991年12月16日，哈萨克斯坦共和国宣布独立。这一时刻不仅意味着新国家的诞生，更象征着历史连续性的恢复，是中断已久的国家意识重新接续的重要节点。独立的实现，体现了哈萨克汗国的国家传统与阿拉什运动的现代化理念在新时代的融合。

独立以来，哈萨克斯坦系统构建了国家法治基础。1993年和1995年宪法明确了国家主权、权力分立以及公民权利保障。哈萨克语确立为国语，历史记忆得到重新审视，文化遗产在新的语境中焕发活力。国家领土完整在宪法层面得到确认，并于20世纪90年代末完成与邻国的边界划定，成为巩固国家根基的战略性成果。

Фото: Kazinform

在国际舞台上，哈萨克斯坦坚持多元平衡外交政策，积极参与全球事务。国家先后担任欧洲安全与合作组织主席国、联合国安理会非常任理事国，并逐步发展成为地区和国际对话的重要平台。自愿放弃核武器的决定，显著提升了国家的国际信誉，使其成为全球安全体系中值得信赖的伙伴。

如今，独立已不仅是一项政治成果，更成为社会普遍认同的精神价值。它象征着民族自主决定未来的历史机遇，是将国家发展与民族利益相统一、推动语言文化全面复兴的根本前提。今天的哈萨克斯坦，正是在哈萨克汗国传统、阿拉什思想遗产与苏联时期制度经验的交汇中，成长为一个立足历史连续性、面向未来的现代国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】