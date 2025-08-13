从界面到语音助手——哪些车型支持哈萨克语？

在调查中，我们联系了哈萨克斯坦几家大型经销商，包括Orbis Auto、Astana Motors和Allur。前两家公司详细回答了相关问题，而Allur方面未予回复，也未与我们取得联系。因此，以下信息可能并未涵盖市场上所有支持哈萨克语的车型。

Orbis Auto经销的车型

该公司介绍，目前EXEED高端品牌的官方授权车型RX和VX已配备哈萨克文多媒体界面，其语音助手能够流畅识别哈萨克语，并可执行包括地图导航、多媒体系统、空调控制、车窗、按摩座椅及灯光调节等多种指令。

此外，该公司正在与KAIYI品牌的官方经销商洽谈，将哈萨克语集成到其车载系统中。KAIYI X7旗舰跨界车有望成为首款支持这一功能的车型。

Astana Motors经销的车型

Astana Motors拥有相对丰富的哈萨克语支持车型。公司表示，他们非常重视根据本地市场需求进行产品本地化，包括语言适配，并正分阶段推进这项工作。目前，旗下多款车型的多媒体系统界面已支持哈萨克语。

现代（Hyundai） ：Elantra、Mufasa、Tucson和Custin等车型已支持哈萨克文，Sonata和Santa Fe车型也将在近期实现适配。

奇瑞（Chery） ：几乎所有车型的多媒体系统界面都已支持哈萨克文，包括Tiggo 2 Pro、Tiggo 4、Tiggo 7、Tiggo 8 Pro/Pro Max和Tiggo 9。Arrizo 8的哈萨克语适配预计在年底前完成。此外，公司正与中国制造商合作研发哈萨克语语音助手，计划在2026年初率先在Tiggo 9旗舰车型上搭载。

比亚迪（BYD） ：官方经销的元UP、宋PLUS DM-i、汉EV和宋PLUS EV等车型均已支持哈萨克文多媒体界面，同时哈萨克语语音助手也在研发中。

哈弗（Haval） ：预计在今年底前，哈弗Jolion和H6 FL跨界车将支持哈萨克文多媒体菜单。

长安（Changan）：正在进行哈萨克语适配工作。在哈萨克斯坦合资工厂生产的CS55 PLUS和CS75 PLUS两款车型的多媒体系统将率先支持哈萨克文界面。

【编译：阿遥】