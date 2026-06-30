从能源升级到“大建设时代”：哈萨克斯坦加快夯实经济发展的基础支撑

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在议会两院联席会议上表示，要推动国家经济向新发展模式转型，必须率先完善能源、工程和交通物流基础设施建设。能源体系、基础设施和交通物流网络，是支撑国家发展的三大支柱，也是哈萨克斯坦未来实现高质量发展的重要保障。

托卡耶夫表示，为此，国家已启动能源和公用事业领域的全面现代化改造，并决定实施一项规模空前的国家项目。今年，仅该项目就计划投入超过1万亿坚戈。

“我们将摒弃过去低效、容易造成资源浪费的‘修修补补’模式，转而对直接影响人民生活质量的各类设施和系统实施彻底更新和现代化改造。”总统说。

托卡耶夫指出，目前煤炭、石油和天然气等传统能源仍在哈萨克斯坦能源结构中占据主导地位。油气资源不仅是国家财政收入的重要来源，也是保障城乡居民获得价格合理的热能和电力的重要基础。

他说，政府计划进一步加快天然气管网建设，力争将全国天然气覆盖率由目前近65%提高至80%。

与此同时，政府也高度重视绿色能源发展。目前，可再生能源在全国能源结构中的占比已达到7%。为满足经济快速增长带来的能源需求，哈萨克斯坦计划到2029年新增超过13吉瓦发电能力，其中至少四分之一将来自可再生能源项目。

不过，托卡耶夫强调，丰富的矿产资源，特别是煤炭储量，同样是国家的重要优势。

“这是大自然赋予我们的宝贵财富，我们必须充分加以利用。”他说。

总统透露，今年3月，哈萨克斯坦已经批准实施《清洁煤电国家项目》。未来三年，国家将在科克舍套、塞梅和乌斯卡曼建设三座采用高环保标准技术的热电站。

“这项工作不能再拖延，否则空谈会多于行动。”他说。

托卡耶夫还表示，作为全球最大的铀生产国之一和拥有完整核基础设施的国家，哈萨克斯坦发展核电是正确且必要的战略选择。

“2024年历史性全民公投作出的决定，实际上具有鲜明的文明发展意义。这是国家能源自主的重要保障，也是未来高耗能数字经济的可靠支撑。”总统说。

他宣布，哈萨克斯坦首座核电站将于明年正式开工建设。

谈及交通物流领域时，托卡耶夫表示，交通物流体系是国家基础设施的另一根重要支柱，具有重要战略意义。当前，地区各国都在加快布局这一领域，区域竞争日趋激烈。

总统指出，鉴于铁路运输在货物运输中的关键作用，国家正积极推进新铁路干线和火车站建设与现代化改造。

去年，多斯特克—莫因特铁路复线项目以及阿拉木图铁路绕城线建成投运。今年，莫因特—克孜勒扎尔铁路和达尔巴扎—马克塔阿拉尔铁路将竣工，巴克特—阿亚古兹铁路也计划于明年建成。

与此同时，国家还在持续改善公路基础设施质量。去年，全国启动了总长1.3万公里的公路修复工程，其中6000公里已投入使用。

托卡耶夫表示，如此大规模的公路建设在哈萨克斯坦历史上尚属首次。按照计划，全国汽车口岸现代化改造工作也应于明年全部完成。

数据显示，过去五年，经哈萨克斯坦境内公路运输的货物总量增长一倍，达到600万吨。去年，公路运输行业实现收入1.5万亿坚戈，与铁路运输收入规模基本相当。

总统表示，这充分说明哈萨克斯坦公路运输行业潜力巨大，国家应继续大力支持本土物流和运输企业发展。

在航空领域，哈萨克斯坦也在不断取得新进展。新航线持续开通，全国正在积极建设具备国际竞争力的航空枢纽。

托卡耶夫指出，从这一角度来看，在阿斯塔纳建设新机场已成为刻不容缓的任务。

“新机场建设必须尽快启动。”他说。

总统还表示，成立专门从事航空货运的公司是一项十分正确的决定，这将进一步提升哈萨克斯坦在国际物流体系中的竞争力。

他同时强调，作为地区主要油气生产国之一，哈萨克斯坦还需要建立完善的航空燃料基础设施体系。

“这是极其重要而且迫切的任务。”总统说。

托卡耶夫还提到，自己近期访问布鲁塞尔期间，与欧盟领导人重点讨论了跨里海国际运输走廊的发展问题。

数据显示，过去六年，经中间走廊（Middle Corridor）运输的货物总量增长了五倍，年运输规模已超过400万吨。这一成绩主要得益于海运能力提升和港口基础设施现代化建设。

总统指出，议会给予的立法支持也为交通物流产业快速发展提供了重要保障。自2023年以来，哈萨克斯坦已通过8项促进交通物流行业发展的法律，并批准了一系列国际协议。

托卡耶夫表示，通过采取上述具体措施，哈萨克斯坦将逐步成为地区可靠的能源供应中心和重要的交通物流枢纽。

最后，总统向政府提出了一项重要任务——全面推进国家建设事业。

“我们面临一项极其重要、责任重大且十分紧迫的任务，那就是开展大规模建设。国家建设得越多，哈萨克斯坦就会越繁荣。”他说。

托卡耶夫表示，未来应大力建设铁路、公路、机场、车站、大型供水设施、工业和生产企业以及城市基础设施等重点项目。

“资金只是暂时性的，其价值每年都在下降。而有效利用资金，则意味着取得实实在在的成果，并把这些基础设施留给子孙后代。”总统说。

他强调，不能以建设社会国家为名浪费和挥霍资源。

“这种短视的政策，我们的后代既不会理解，也不会原谅。”

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦必须把全国打造成为一个充满活力的大型建设工地，通过持续完善基础设施，为国家未来发展奠定坚实基础。