从核能到人工智能：俄罗斯高校分校如何缓解哈萨克斯坦人才短缺

（哈萨克国际通讯社讯）近年来，哈萨克斯坦政府持续推动引进外国高校资源，加快建设区域性学术与科研中心。在众多海外高校分校中，俄罗斯高校占据较大比重。随着核能、IT、航天及工业领域对专业人才需求不断上升，这些俄罗斯高校分校正在成为我国培养高技术人才的重要平台。

7所俄罗斯高校分校已在哈运行

近几年，多所进入国际排名的外国高校在我国设立分校。其中，俄罗斯高校数量尤为突出。

目前，俄罗斯高校已在哈萨克斯坦各地区设立7所分校，在校学生总数约4000人，其中超过1000人为国家奖学金获得者。

众所周知，俄罗斯目前是全球最大的教育输出中心之一，每年吸引来自170多个国家的留学生。与此同时，哈萨克斯坦也是俄罗斯在科学与高等教育领域的重要合作伙伴之一。

目前，双方正在联合实施200多个科研项目。

分析人士指出，这一趋势有助于缓解我国在战略性行业中的人才短缺问题，尤其是在原材料工业、国防工业、核能及IT等领域。

由于学生无需出国即可在本国接受俄罗斯高校教育，因此能够更快速地培养本土专业人才。

经济学博士、教授阿亚普别尔根·陶巴耶夫（Аяпберген Таубаев）表示，俄罗斯高校分校的设立，或将对哈萨克斯坦高等教育质量提升产生积极影响。

他说：

“哈萨克斯坦最早设立的外国高校是莫斯科国立大学（М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті）分校。目前，我国近30所外国高校分校中，大约20%来自俄罗斯。这些高校不仅进入哈萨克斯坦，还开始根据我国市场需求培养新专业人才。这也说明俄罗斯高校能够成为可靠的教育合作伙伴。”

Фото: mgimo.kz

从莫斯科大学到核能人才培养

哈萨克斯坦境内历史最早的俄罗斯高校分校，是位于阿斯塔纳的莫斯科国立大学分校。

该校自2001年开始运营，并于2022年按照总统指示启用新校区。目前，学校开设数学、语言学、生态学及经济学等专业。

国家每年为其提供125个本科奖学金名额和40个硕士奖学金名额。

随着哈萨克斯坦推进和平利用核能，并启动历史上首座核电站建设项目，核能人才培养的重要性愈发凸显。

在这一背景下，俄罗斯国家研究核能大学“莫斯科工程物理学院”（МИФИ）阿拉木图分校受到广泛关注。

目前，该校已开始培养高性能计算、核物理及宇宙物理方向人才。

现阶段，共有490名学生学习核物理、激光与等离子体技术、原子能及纳米技术等专业。

Фото: ҚазҰУ

航天、石油化工与人工智能成为重点方向

除阿斯塔纳和阿拉木图外，俄罗斯高校在其他地区也建立了联合教育中心。

位于拜科努尔的莫斯科航空学院（Мәскеу авиациялық институты）分校，主要培养火箭系统与航天领域人才。

国家每年为该校提供45个教育奖学金名额。

与此同时，位于阿特劳的古布金俄罗斯国立石油天然气大学（И.М. Губкин атындағы РММУ）分校，也为学生提供俄罗斯标准文凭课程，专业涉及石油天然气、地质勘探及化工技术等领域。

在塔拉兹，门捷列夫俄罗斯化工技术大学（Д.И. Менделеев атындағы Ресей химия-технологиялық университеті）分校，则重点培养化工技术与材料科学人才。

位于科斯塔奈的车里雅宾斯克国立大学（Челябі мемлекеттік университеті）分校，则开设法学与管理学专业。

不久前，莫斯科国立国际关系学院（Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институты）分校也正式落地哈萨克斯坦。

该校重点培养能够在外交、经济、高科技及人工智能交叉领域工作的复合型人才。

根据我国科学与高等教育部数据，2025—2026学年，该校共有60名本科生和40名硕士生获得国家教育订单资助，另有15名学生自费学习。

值得注意的是，7所俄罗斯高校分校毕业生均可获得俄罗斯国家标准文凭，该文凭同时受到哈萨克斯坦和俄罗斯认可。

Фото: Kazinform

“仅靠大学已不够”

“俄罗斯—中亚”区域比较研究中心负责人丹尼斯·鲍里索夫（Денис Борисов）认为，未来哈俄双方应更加重视职业技术教育合作。

他指出：

“目前，俄罗斯高校分校已经在哈萨克斯坦运营。但需要认识到，仅依赖大学已无法满足大规模工业合作需求。我们还需要完善中等职业教育体系，包括技术学校、职业学院以及面向具体产业培养工人的教育体系。”

他认为，真正的工业链条建设，往往是在职业教育层面完成的。

丹尼斯·鲍里索夫指出，俄罗斯目前的职业学院与技术学校，已经成为青年进入职业领域的重要渠道。

他认为，这一模式同样适用于哈萨克斯坦。

“对于当前重点发展制造业的哈萨克斯坦而言，这一经验尤为重要。只有将大学、职业学院和工业体系整合为统一的人才培养机制，才能真正取得成果。”

哈俄高校合作持续深化

哈萨克斯坦与俄罗斯高校之间的合作仍在不断扩大。

不久前，哈萨克斯坦成为首个在俄罗斯设立本国高校分校的国家。

阿里-法拉比哈萨克国立大学（Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті）鄂木斯克分校的成立，曾获得哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Владимир Путин）的共同见证。

目前，该校鄂木斯克分校已有68名学生就读，其中多数获得校内奖学金。

与此同时，赴俄留学的哈萨克斯坦学生人数依旧保持高位。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

根据我国科学与高等教育部数据，目前约有6万名哈萨克斯坦学生在俄罗斯高校学习。

其中，最受欢迎的高校包括：

奥伦堡国立医科大学；

新西伯利亚国立技术大学；

托木斯克国立研究大学；

托木斯克国立控制系统与无线电电子大学等。

分析认为，相对较低的学费、完善的科研基础以及现代化基础设施，是吸引我国青年赴俄留学的重要原因。

根据官方数据，目前哈俄高校之间已签署1910项合作协议。

2025年，共有274名俄罗斯专家赴哈任教，同时双方还联合实施21项科研项目。

此外，两国目前正在实施91项双学位项目及27项联合教育项目。

在学术流动框架下，共有431名俄罗斯公民赴哈学习，而774名哈萨克斯坦学生前往俄罗斯深造。

俄罗斯教育部数据显示，哈萨克斯坦学生最青睐的专业方向包括工程技术、社会科学、教育学、医学、数学及自然科学等领域。

与此同时，俄罗斯政府每年都会向哈萨克斯坦公民提供教育配额。

今年，该配额已增至800个奖学金名额。

据“俄罗斯合作署”阿斯塔纳代表处介绍，今年哈萨克斯坦学生共提交近3000份赴俄留学申请，其中IT、国际关系及军事教育方向最受欢迎。

【编译：木合塔尔·木拉提】