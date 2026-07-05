从Netflix到历史史诗：这些影视作品中都能听到冬不拉的声音

（哈萨克国际通讯社讯）2026年的国家冬不拉日于7月5日举行。自2018年设立以来，这一于每年7月第一个星期日庆祝的节日，旨在弘扬作为哈萨克民族文化重要象征之一的传统两弦乐器——冬不拉。

如今，冬不拉的悠扬琴声早已走出草原和毡房，越来越多地出现在国际电影和电视剧作品中。从Netflix奇幻剧集到历史题材影视作品，从纪录片到数字音乐制作，冬不拉正通过银幕和数字平台走向世界。

《降世神通：最后的气宗》：冬不拉走进Netflix奇幻世界

近年来最受关注的案例之一，来自Netflix剧集《降世神通：最后的气宗》（Avatar: The Last Airbender）。

哈萨克作曲家兼音乐家达娜·祖勒普哈尔（Dana Zulpykhar）参与了该剧第二季配乐制作，录制了冬不拉和库布孜的演奏部分。这些民族乐器被纳入日本作曲家古川毅（Takeshi Furukawa）创作的配乐编排之中。

古川毅在接受《What's on Netflix》采访时表示，在塑造“土国”（Earth Kingdom）的音乐风格时，创作团队从丝绸之路地区汲取灵感，其中包括哈萨克斯坦，并尝试将中亚传统乐器与西方交响音乐进行有机融合。

《奥斯曼帝国的建立》：哈萨克乐器奏响突厥史诗

哈萨克民族乐器同样出现在土耳其历史剧《奥斯曼帝国的建立》（Kuruluş: Osman）中。

来自克孜勒奥尔达州扎纳科尔甘的库布孜演奏家叶尔詹·阿尔卡拜（Yerzhan Arkabay）和冬不拉演奏家阿尔斯兰别克·苏丹别科夫（Arslanbek Sultanbekov）受制片公司Bozdağ Film邀请参与拍摄，并在剧中饰演出席奥斯曼贝伊加冕仪式的哲劳（zhyrau）。

据阿尔卡拜介绍，剧中采用了苏丹别科夫创作的《科赛》（Qosai）改编歌曲《奥斯曼贝伊》（Osman Bey），并以冬不拉和打击乐器进行演绎。冬不拉与库布孜的融合，不仅丰富了剧集的音乐层次，也凸显了历史题材所强调的共同突厥文化根源。

《鹰猎少女》：世界通过电影认识哈萨克文化

由美国导演奥托·贝尔（Otto Bell）执导的纪录片《鹰猎少女》（The Eagle Huntress）于2016年上映，向世界讲述了蒙古国13岁哈萨克族少女艾肖尔潘·努尔盖普克孜（Aisholpan Nurgaiypkyzy）继承家族传统、成为鹰猎人的故事。

影片由英国演员黛西·雷德利（Daisy Ridley）担任旁白，展示了阿尔泰山区哈萨克游牧民族的生活世界，音乐、服饰、语言和传统习俗共同构成了草原文化的独特视觉形象。

尽管《鹰猎少女》并非以冬不拉为主题，但它展示了哈萨克民族认同、传统文化和草原文明如何通过电影走向世界，因此同样成为哈萨克文化国际传播的重要范例。

《少女吉别克》：冬不拉谱写银幕经典

在哈萨克电影史上，冬不拉始终占据着特殊地位。

1970年上映的经典影片《少女吉别克》（Qyz Zhibek）中，传统音乐成为图列根与吉别克爱情故事的重要组成部分。

影片音乐由著名作曲家、指挥家和冬不拉演奏家努尔吉萨·特连季耶夫（Nurgisa Tlendiyev）创作，并融入了库尔曼加兹、图尔凯什等库伊大师的作品以及特连季耶夫本人的创作。

影片序幕中，草原、天鹅、毡房天窗和荒废村庄的画面共同营造出悲壮氛围，冬不拉和思乡歌曲的旋律也随之响起。在整部影片中，音乐与哲劳、阿依特斯和游牧生活紧密相连，共同构筑了鲜明的民族文化意境。

《冬不拉》：一件乐器成为故事主角

由哈萨克电影制片厂（Kazakhfilm）出品的短片《冬不拉》（Dombyra），则直接将这件民族乐器作为故事核心。

导演拉马赞·哈利奥拉（Ramazan Khaliolla）讲述了一位热爱冬不拉、梦想登上舞台演出的男孩的成长故事。

2019年，该片获得印度德里国际短片电影节最佳影片奖；2020年，又获得西班牙“年度短片电影节”评审团特别奖。

《无畏一千勇士》：历史史诗中的民族之声

阿坎·萨塔耶夫（Akan Satayev）执导的历史影片《无畏一千勇士》（Myn Bala: Warriors of the Steppe）将故事背景设定在18世纪上半叶。当时，面对准噶尔入侵，民族团结和勇气成为哈萨克人民争取自由的决定性力量。

影片讲述少年萨尔泰和其他哈萨克青年挺身而出、保卫家园的故事，既是一部成长电影，也是一部恢弘的历史史诗。

影片由哈萨克电影制片厂制作，音乐由雷纳特·盖辛（Renat Gaisin）创作。宏大的战争场面、辽阔的草原景观、民族服饰和哈萨克语对白，共同营造出浓郁的民族氛围。

影片历时90天拍摄完成，取景地包括卡普恰盖地区、恰伦大峡谷、卡帕尔阿拉桑、塔姆加勒塔斯和大阿拉木图湖等地。其中，阿讷拉凯战役的拍摄持续9天，共动用了6台摄影机和约1000名特技演员。

《八月》：冬不拉融入谍战题材

2025年，冬不拉元素还出现在根据弗拉基米尔·博戈莫洛夫小说《1944年八月》改编的谍战惊悚片《八月》（August）中。

影片故事发生在1944年8月的白俄罗斯西部森林。苏军解放该地区后，一支反间谍部队奉命追捕潜伏在后方、持续发送加密无线电信息的敌方侦察小组。

为创作影片配乐，巴什基尔乐队AY YOLA重新演绎了俄罗斯乐队“阿加莎·克里斯蒂”的歌曲《黑月亮》（Black Moon），并加入库莱笛、库布孜、冬不拉、呼麦和民族唱腔等元素，使作品呈现出浓郁的欧亚草原音乐色彩。

从银幕走向数字时代

冬不拉不仅活跃于电影作品之中，也进入了数字音乐创作领域。

美国音源开发公司Impact Soundworks推出了虚拟乐器音源《Plectra Series 3: Kazakh Dombra》，专门面向数字音乐制作人和声音设计师。

开发团队将冬不拉描述为一种来自哈萨克斯坦的古老品弦乐器，拥有明亮且富有打击感的音色，并通过高精度采样技术完整保留了其音色特征。音乐人可以将其作为独奏乐器、合奏元素，或用于影视和游戏配乐创作。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此前曾表示，冬不拉作为神圣的民族瑰宝，应当成为向世界展示哈萨克斯坦的独特文化品牌。

如今，从Netflix剧集到历史史诗，从纪录电影到数字音乐平台，冬不拉的琴声正跨越国界和文化藩篱，让世界听见来自哈萨克草原的悠远回响。