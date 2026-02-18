从童年冬不拉到世界舞台：迪玛希藏品首次集中展出

据馆方介绍，此次入藏的乐器共两件：一件是迪玛希童年时期由祖父赠予、伴随其音乐成长与创作之路的珍贵冬不拉；另一件则带有他亲笔签名。

迪玛希的母亲、哈萨克斯坦功勋活动家斯维特拉娜·阿伊特巴耶娃在仪式上动情表示：“这些乐器对我们而言意义非凡。它们不仅展示了来自不同国家和民族的文化传统，每一件背后都承载着独特的故事。我们衷心感谢所有赠予这些珍贵礼物的人。”

本次展览由阿拉木图博物馆联盟组织举办。哈萨克斯坦及吉尔吉斯斯坦人民艺术家迪玛希亲自出席剪彩仪式，宣布展览正式开幕。

展览集中呈现了迪玛希私人收藏的70余件乐器，其中不少为世界各地歌迷赠送的民族乐器。此外，他的多套舞台服装也一并亮相。由迈克尔·杰克逊的御用设计师高科·扎尔迪为其量身打造的演出服，成为现场关注的焦点。

作为回赠，博物馆馆长拉札特·库达伊别尔艮克兹向迪玛希赠送了一把哈萨克伟大诗人阿拜·库南拜吾勒冬不拉的复刻版。

据悉，本次展览将在位于阿拉木图津科夫路24a号的额赫拉斯民族乐器博物馆展出一个月。

【编译：阿遥】