从前线到后方：哈萨克斯坦的卫国战争记忆

尊崇老兵：致敬国家的脊梁

根据劳动和社会保障部公布的最新数据，目前哈萨克斯坦境内仍健在的二战老兵共有58人。截至2026年4月1日，其他为战争胜利作出贡献的相关人员总数为33443人。

国家始终为这些在战胜法西斯斗争中作出巨大贡献的功臣提供专项社会支持。今年胜利日前夕，每位参战老兵均获得了500万坚戈的一次性补助。同时，国家还拨款超过33亿坚戈，用于向其他类别的战争贡献者发放补贴。

劳动和社会保障部在公告中指出，除节日期间的一次性补助外，部分地区还向老兵提供疗养服务、燃料补贴、药品援助以及食品包等多种形式的支持。此外，卫国战争参战人员及相关贡献者每月均可领取退休金；如有残疾，还将依据残疾等级获得相应社会补助。

根据官方资料，老兵每月还可领取额外的国家特别津贴，最高可达16倍按月计算指数。按照2026年标准，该项津贴金额为69200坚戈，由共和国财政统一拨付。

值得关注的是，在对老兵的物质保障水平方面，哈萨克斯坦在地区国家中处于领先位置。

2026年各国二战老兵一次性补贴对比：

• 哈萨克斯坦：500万坚戈

• 乌兹别克斯坦：3000万苏姆（约合110万坚戈）

• 白俄罗斯：5000白俄罗斯卢布（约合71.5万至82.5万坚戈）

• 俄罗斯：1万卢布（约合6.1万坚戈）。此外，俄罗斯部分地区还设有地方补贴，例如莫斯科及周边地区最高可达7万卢布（约合43万坚戈）。

除经济支持外，上述国家在节日期间也都延续着向老兵表达敬意的传统。

世纪见证：百岁老兵的峥嵘岁月

第二次世界大战自1939年9月1日爆发，至1945年9月2日结束。60多个国家被卷入这场战争，数千万人失去生命。战争期间，无数来自哈萨克大地的青年奔赴前线，在炮火中浴血奋战。有人最终凯旋归来，也有人永远长眠异乡。

Фото: Нұрқасым Әжітаевтың жеке мұрағатынан

随着岁月流逝，老兵队伍正在不断减少。如今，在阿克莫拉州阔什市，仅剩下一位亲历过战争硝烟的老兵——努尔哈斯穆·阿哲塔耶夫。

这位老战士于1925年1月出生于塞梅州（现阿拜州）阿布热勒县萨热卡姆斯乡。他曾在1938年苏联集体化时期建立的一所七年制学校接受教育。

1943年1月，战火正酣，年仅18岁的阿哲塔耶夫应征入伍。起初，他在新西伯利亚的一所狙击手特种学校接受训练，并因出色的射击能力受到关注。在一次考核中，他三发三中，无一脱靶。凭借过硬本领，这名年轻士兵随后被派往莫斯科保卫战前线。

后来，作为罗季翁·马利诺夫斯基元帅部下的一名狙击手，他参加了解放克赤市的战斗，并在库尔斯克会战中作战，还参与了攻克柏林的最后决战。此外，他还随第293步兵师参加了对日作战。

—我走过很多地方，也翻越过无数高山。我们经历了太多苦难。如今还能活着，我只有感恩。我唯一的愿望，就是希望祖国根基稳固、长久安宁，-阿哲塔耶夫老人动情地说道。

老兵在战场上的卓越功绩从未被遗忘。他胸前佩戴的一枚枚勋章，成为那段峥嵘岁月最无声却最有力的见证。其中，他最珍视的是二级“卫国战争”勋章、朱可夫元帅奖章以及“战胜日本”奖章。

Фото: Нұрқасым Әжітаевтың жеке мұрағатынан

如今，这位百岁老人育有7名子女，拥有10位孙辈和13位曾孙辈。他与妻子的相识，则始于对方还在孤儿院生活的年代。

历史简析：哈萨克斯坦的巨大牺牲

1941年6月22日，德国入侵苏联。独联体国家官方史学普遍将这一天视为长达四年惨烈战争的开端。为了加速胜利到来，哈萨克斯坦付出了巨大牺牲。

据哈萨克斯坦总统档案馆专家弗拉基米尔·谢佩尔提供的数据，截至1945年2月，自战争爆发以来，哈萨克斯坦共向红军和工业部门动员约150万人，其中约116.1万人直接奔赴前线。

Фото: Kazinform

知名历史学家苏勒坦汗·朱苏普指出，当时哈萨克斯坦总人口尚不足300万，但参战比例依然极高。

—1941年战争爆发时，哈萨克斯坦人口大约只有300万。当时约有120万人应征入伍，其中不仅有哈萨克族，还有生活在哈萨克斯坦的其他民族。最终只有约60万人得以生还。可以想象，那其中有多少年轻人和老人。我的父亲阿克库勒回乡时，一条腿已经缩短了15厘米，是以残疾军人的身份回来的，-他说道。

据统计，哈萨克斯坦兵役部门共向前线派出了14个步兵和骑兵师、7个旅、1个高射炮团、12个建筑营以及2个汽车营。

后方贡献：一切为了前线

战争年代，哈萨克斯坦几乎每一个家庭都经历了艰难困苦。燃料短缺、粮食匮乏，民众生活异常艰辛。即便如此，人们仍倾尽所有支援前线，为了胜利昼夜劳作。

档案资料显示，仅1942年4月底的一个月时间里，后方就向前线交付了约8000吨粮食、10206百升牛奶、233公担黄油、717吨蔬菜、273吨棉花以及8206张羊皮。考虑到这种援助全年持续不断，其总体规模已难以准确估算。

Фото: Қазақ әйелдері майдангерлер үшін жылы киім тоқып жатыр/Kazinform

此外，许多家庭还变卖牲畜和贵重物品，向国防基金捐款。战争期间，民众累计捐款超过400万卢布。各地区还对本地组建的部队提供了专项援助。

—当时哈萨克斯坦并没有大规模军工企业。我国主要依靠畜牧业优势，向前线输送急需的食品、肉类和面包。冬季德军难以抵御严寒，而我们的士兵则拥有御寒衣物。这些衣物大多使用哈萨克羊毛和皮革制成。此外，哈萨克斯坦提供的黄油和肉类，也是前线官兵的重要补给来源，-苏勒坦汗·朱苏普表示。

与此同时，哈萨克斯坦还向红军提供了大量技术装备和交通工具，包括13130辆货车、107辆特种车辆、825辆轻型客车、57辆摩托车、1538辆拖拉机、110118匹战马以及10260辆马车。以当时的条件而言，这几乎相当于一个发达国家全部的物资储备。

迁徙变迁：工厂与人口的西迁

战争期间，哈萨克斯坦接纳了大量从战区撤离的民众。历史资料显示，难民在战争初期便陆续涌入哈萨克斯坦。

据谢佩尔介绍，截至1942年1月，哈萨克苏维埃社会主义共和国共接收381260名撤离人员，其中29万余人来自战区，6198人来自列宁格勒，14518人来自莫斯科。这些人被安置在各地集体农庄和国营农场。

Фото: 09.09.1941 ж. Шымкент қорғасын зауытының жұмысшылары мен қызметкерлері майданға жылы киім жинап жатыр/Kazinform

在战况最激烈时期，根据当时政策，部分少数民族也被强制迁往哈萨克斯坦，其中包括来自格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、乌克兰以及高加索地区的居民，还有伏尔加河流域的德国人。总体而言，从1937年至1944年，包括撤离人员在内，约有174万不同民族人口迁入哈萨克斯坦。

苏勒坦汗·朱苏普认为，大规模人口迁徙背后存在复杂的战略考量，包括对部分民族可能支持敌方的担忧。这虽然给相关群体带来了沉重苦难，但也深刻改变了哈萨克斯坦的人口结构。

与此同时，超过140家工厂和企业被陆续迁往哈萨克斯坦。这些企业大多落户阿拉木图，并迅速转入军需生产。例如，从哈尔科夫迁来的实验光学工厂负责生产望远镜，第242工厂则承担战机维修任务。虽然这些企业在战后大多迁回原址，但在战争期间，它们依靠哈萨克斯坦的资源，为前线提供了重要保障。

哈萨克英雄：不朽的功勋

在通往胜利的道路上，涌现出无数舍生忘死、奋勇抗敌的英雄人物。包尔詹·莫穆舍吾勒、苏勒坦·拜玛罕别托夫、拉赫姆詹·阔什卡尔巴耶夫、叶尔肯·阿布德若夫等人的英勇事迹，至今仍广为流传。

Фото: Кеңес Одағының Батыры, Қазақстанның Халық Қаһарманы, панфиловшы, жазушы, полковник Бауыржан Момышұлы (сол жақта). 1941 ж/Kazinform

这些英雄不仅保卫了自己的家园，也曾在莫斯科近郊以血肉之躯阻击敌军。哈萨克战士中还涌现出大量优秀狙击手。朱苏普表示，哈萨克民族自古以来就是优秀的猎人与神枪手，能够在辽阔草原中辨别方向，这种长期形成的敏锐观察力，也在战争中转化为卓越的战斗能力。

—哈萨克人长期生活在广袤草原，练就了极强的视力和判断能力，这在战争中发挥了重要作用。我们的战士凭借勇敢与智慧，为胜利作出了巨大贡献，-苏勒坦汗·朱苏普总结道。

Фото: Панфилов дивизияси/Kazinform

这场战争改变了无数人的命运。关于战争的代价、贡献与影响，人们或许还会长期讨论下去。然而，最值得铭记的，始终是那些为胜利献出生命的哈萨克勇士。对于今天的哈萨克斯坦而言，更重要的已不仅是歌颂过去，而是从民族利益和历史真实出发，重新审视并深入研究那段战争岁月。