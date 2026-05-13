从“兄弟情谊”到战略协同：哈萨克斯坦与土耳其关系正在进入新阶段

（哈萨克国际通讯社讯）应哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统邀请，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安将于5月13日至14日对阿斯塔纳进行国事访问。

此前，两国元首已多次强调，此次阿斯塔纳高级别会谈对于进一步深化双边合作具有重要意义。在全球地缘政治格局加速变化、欧亚运输与能源体系重构的背景下，哈萨克斯坦与土耳其之间的关系，也正从传统“兄弟国家”叙事，逐步迈向更具现实利益导向的战略伙伴模式。

从历史文化纽带，到制度化战略合作，阿斯塔纳与安卡拉正在塑造怎样的新型合作关系？两大突厥世界核心国家，又为何在当前国际环境下持续靠近？

从最早承认独立，到全面战略伙伴关系

土耳其是最早承认哈萨克斯坦独立的国家。1991年12月16日，即哈萨克斯坦宣布独立当天，土耳其即正式予以承认。1992年3月2日，两国建立外交关系，而哈萨克斯坦在海外设立的首个大使馆，也正是在安卡拉。

30多年来，两国关系逐步从历史文化与民族认同层面的联系，发展为制度化、长期化、战略化合作体系。

哈萨克斯坦外交部外交政策研究所专家阿尔马特·托耶金指出，哈土关系大致经历了三个阶段：

第一阶段为1990年代至21世纪初，重点是政治互信建立与文化融合；

第二阶段为2009年至2022年，两国签署《战略伙伴关系协定》，并启动高级别战略合作委员会机制；

而自2022年以来，双方进入“扩大版战略伙伴关系”阶段，合作重点进一步延伸至交通物流、能源、国防工业、人工智能、信息技术、教育、医疗与旅游等领域。

Фото: Kazinform

他表示：

“哈萨克斯坦与土耳其之间的关系，已经不再只是停留在‘兄弟国家’的象征层面，而是越来越具有现实性、制度性和战略性。”

双边贸易快速增长 迈向100亿美元目标

近年来，经济合作成为推动两国关系升级的核心动力之一。

数据显示，截至2025年，哈土双边贸易额已增至54亿美元。两国当前设定的新目标，是将贸易规模提升至100亿美元。

目前，哈萨克斯坦境内已有超过5000家土耳其资本企业运营。过去20年间，土耳其对哈累计投资接近60亿美元，而哈萨克斯坦对土投资则超过25亿美元。

进入2026年后，双方贸易增长进一步提速。

2026年1月至2月，两国贸易额达到11.3亿美元，同比增长44.9%。其中，哈萨克斯坦对土出口增长尤为明显，同比增长66.1%，达到9.164亿美元；同期进口则下降6.7%。

由此，哈萨克斯坦对土贸易顺差扩大至7.056亿美元，较去年同期翻倍增长。

Фото: Kazinform

铜与石油主导出口结构

当前，哈萨克斯坦对土耳其出口仍高度依赖资源型商品。

数据显示，铜及铜阴极出口同比增长2.3倍，达到5.157亿美元，占哈对土出口总额的56.3%；原油出口增长31.7%，达到3.145亿美元，占比34.3%。

换言之，仅铜与石油两项商品，就占据了哈萨克斯坦对土出口总额的约90%。

与此同时，部分工业产品出口也出现明显增长，包括：

未加工铝出口增长80倍；

未加工锌增长184倍；

电动机增长26.8倍；

管道设备增长8倍；

自动化控制设备增长7.3倍。

不过，一些传统出口商品则明显下滑，包括石油制品、棉纤维、聚丙烯、天然气及煤炭等。

分析人士认为，这种高度集中化的出口结构，虽然能够在国际原材料价格上涨阶段迅速拉高贸易规模，但也意味着双边贸易仍面临较强波动风险。

因此，实现100亿美元贸易目标的关键，仍在于出口结构多元化与工业合作深化。

Фото: Миллий статистика қўмитаси

土耳其正成为成品与设备供应方

与哈萨克斯坦出口结构相比，土耳其对哈出口则更加多元。

目前，土耳其主要向哈出口药品、食品、工业设备、纺织品及机械产品。

尽管整体进口额略有下降，但部分领域增势明显：

药品进口增长26%；

巧克力与食品增长2.3倍；

发电设备增长3.6倍；

专业工业设备增长4倍。

这意味着，土耳其正在逐渐强化其作为哈萨克斯坦工业设备与消费品供应方的角色。

中间走廊成为合作核心

在当前哈土关系中，交通物流合作正成为增长最快、战略意义最强的领域之一。

尤其是“中间走廊”（跨里海国际运输走廊，TITR），已逐渐成为连接中亚、高加索、土耳其与欧洲的重要东西向通道。

Фото: Kazinform

托卡耶夫总统近年来多次强调该通道的重要性，并将其视为哈萨克斯坦打造欧亚运输枢纽的关键方向。

而土耳其，则是这一运输体系中不可或缺的重要节点。

阿尔马特·托耶金指出：

“当前，交通物流已经成为哈土双边合作中增长最快的战略方向。双方都在推动提升中间走廊运力，使其成为连接中亚、南高加索、土耳其与欧洲的重要运输主轴。”

根据世界银行预测，到2030年，中间走廊货运量有望增长三倍，运输时间则可能缩短一半。

多边外交理念趋同 推动政治协同

除经济因素外，两国关系快速升温，也与双方外交理念高度接近有关。

哈萨克斯坦与土耳其都奉行相对灵活、多元、务实的外交政策，不愿完全依附单一地缘政治阵营。

托耶金认为：

“双方都强调国家利益优先、外交灵活性和现实主义，这使两国更容易理解彼此的政策逻辑，也为进一步靠近创造了天然基础。”

值得注意的是，在阿斯塔纳双边会谈结束后，由哈萨克斯坦主持的突厥国家组织非正式峰会还将在突厥斯坦市举行。

近年来，突厥国家组织（OTS）本身也正从文化合作平台，逐渐演变为协调经济、交通与区域政策的重要机制，而阿斯塔纳与安卡拉则成为其中最主要的推动力量。

Фото: Kazinform

从“突厥团结”走向现实利益共同体

分析人士指出，哈萨克斯坦与土耳其关系的最大变化，在于合作逻辑已经发生深刻转变。

过去，双方更多强调共同语言、文化与历史纽带；如今，则更加注重运输、能源、投资、安全与产业合作等现实利益。

这种变化，也意味着哈土关系正在从“象征性兄弟关系”，逐渐转向“利益共同体”。

仅2025年，双方就签署了20项政府间和部门间合作协议，涉及能源、交通、物流等多个关键领域。

因此，此次埃尔多安访哈，不仅是一场重要外交活动，更被视为哈萨克斯坦深化“突厥方向外交”、强化与安卡拉战略协同的重要一步。

【编译：木合塔尔·木拉提】