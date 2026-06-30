从人工智能到GovTech：哈萨克斯坦加快建设完整数字国家

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在议会两院联席会议上表示，建设完整的数字国家已成为哈萨克斯坦面临的重要任务。随着《人工智能法》和全新《数字法典》的通过，国家数字化转型已进入新的发展阶段，未来将加快推动人工智能技术在经济社会各领域的广泛应用，并全面提升国家治理现代化水平。

托卡耶夫高度评价本届议会在数字立法领域发挥的重要作用。

“可以说，你们是开辟数字时代道路的一届议员。无论是在我国还是在世界范围内，此前都没有现成的人工智能法律监管模式可供借鉴。”总统说。

他表示，尽管缺乏先例，但议员们仍为哈萨克斯坦人工智能产业未来发展建立了坚实的法律基础。

“作为国家元首，我对此给予高度评价。”他说。

托卡耶夫指出，新宪法首次从宪法层面保障公民在网络空间中的个人数据安全，这也是建设数字哈萨克斯坦的基本前提。

他表示，哈萨克斯坦是全球最早通过全新《数字法典》和《人工智能法》的国家之一，这一举措为建设完整数字国家奠定了现代化基础设施和法律基础，并已经开始显现实际成效。

目前，根据《政府人工智能准备指数》（Government AI Readiness Index），哈萨克斯坦在中亚地区处于领先地位。

不过，总统强调，这仅仅是一个开始。

“前方还有很长的路要走。”他说。

托卡耶夫介绍，今年6月初，他已正式批准《Digital Qazaqstan》国家战略文件。该战略明确了未来数字化发展的重点方向，即推动人工智能全面融入经济社会各领域，并通过数字技术彻底提升国家治理能力。

总统表示，相关工作已经迈出重要步伐。今年1月，他签署了一系列涉及银行业的新法律，明确了数字金融资产流通的法律条件。同时，根据其指示成立的监管智能中心（Regulatory Intelligence Center），将系统梳理和现代化升级国家法律体系，并为企业经营创造更加便利的环境。

他指出，通过进一步完善按照“一站式”原则运行的“电子政务商业”（e-Government Business）生态系统，哈萨克斯坦将能够构建更加开放、高效和便利的营商环境。

托卡耶夫表示，近年来，数字银行和金融科技企业快速发展，为消费者和企业打造了高效便捷的数字生态体系。金融、商业和政府服务之间已经形成无缝衔接的数字空间。

数据显示，过去五年，哈萨克斯坦电子商务市场规模增长近八倍，达到3.7万亿坚戈，占全国零售贸易总额的约15%。

总统认为，这充分反映出公民对数字系统的信任度不断提高，消费习惯和商业模式也正在发生深刻变化。

“为了保持这一发展势头，国家必须持续完善相关基础设施。”他说。

托卡耶夫特别提到，超级计算机的投入运行，是哈萨克斯坦数字化转型进程中的重要一步。

“它使人工智能的理论构想真正转化为服务国家治理、经济发展和国家安全的实际解决方案。”他说。

不过，总统指出，人工智能的发展需要庞大的算力和计算空间作为支撑。因此，实施“数据处理中心谷”（Valley of Data Processing Centers）超级项目具有十分重要的战略意义。

他表示，这一项目将成为吸引全球领先科技巨头企业聚集的强大引力场。

“政府必须对这项任务进行重点监督，我本人也将持续跟踪其落实情况。”总统说。

托卡耶夫指出，当前，哈萨克斯坦实际上正在为建设“新丝绸之路”高科技枢纽和实现国家数字主权奠定基础。

但他同时强调，再先进的计算机和数据中心，也离不开高水平人才支撑。

“如果没有能够驾驭这些先进设施的专业人才，再多资金投入也会付诸东流。”他说。

为此，哈萨克斯坦已从基础教育阶段着手培养未来的技术人才和软件开发人员。

总统介绍，在Alem.ai国际人工智能中心框架下，已经成立两所创新学校。本学年，哈萨克斯坦还将正式开设人工智能大学，这将成为中亚地区首所专门培养人工智能人才的高等院校。

与此同时，数字化转型也正在向公共治理体系深度延伸。

托卡耶夫表示，数字转型是一项覆盖所有治理层级和广大民众的开放而快速的进程。目前，从高级政府官员到乡村行政长官，已有数万名公务员参加数字领域专业培训项目。

总统认为，哈萨克斯坦必须从根本上改变国家治理的逻辑和理念。

“我们必须摆脱传统官僚主义，坚定迈向高效的‘国家平台’（GovTech）服务新范式。”他说。

托卡耶夫最后表示，哈萨克斯坦的最终目标，是建设一个在全球技术版图中占据稳固地位、坚定维护国家利益、持续推动国家发展并为公民提供高质量服务的现代数字国家。