从游牧生活到国际标准 塔兹犬走向世界

（哈萨克国际通讯社讯）塔兹犬（哈萨克猎犬）获得国际认可后，哈萨克斯坦不仅正式确立了该犬种原产国地位，其与哈萨克民族传统文化和游牧生活方式之间的历史联系也被写入国际犬种标准。

哈萨克斯坦犬业联盟主席鲍尔詹·谢里克卡利在BIZDIÑ ORTA播客节目中表示，哈方此前特别推动在国际标准中体现塔兹犬与哈萨克民族历史生活方式之间的联系。

- 我们专门争取将这种历史联系写入国际标准，明确塔兹犬与我们民族的游牧生活方式密不可分。标准中还特别注明，塔兹犬属于哈萨克传统文化中的‘七宝’（Жеті қазына）之一。- 他说。

谢里克卡利指出，获得国际认可也是保护这一犬种最可靠的方式之一。

- 我们把这一历史象征正式纳入了国际犬种名录。- 他说。

在他看来，国外犬业专家对塔兹犬产生兴趣，也与其作为原生犬种所具备的独特特征有关。塔兹犬是在长期自然选择过程中形成的犬种，保留了适应特定自然环境和传统用途所需要的特性。

- 像塔兹犬这样的原生犬种更多是由自然环境塑造的，是自然选择的结果，因此具有很高的研究和犬种价值。- 他说。

获得国际认可后，塔兹犬开始参加更多国际犬类赛事和展览，使国外犬业专家有机会在大型专业活动中近距离了解这一犬种。

国际身份也为塔兹犬犬主和繁育者带来更多机会，包括参加大型国际犬业活动、角逐专业头衔以及向海外公众推广这一犬种。

谢里克卡利还表示，目前哈萨克斯坦正式登记的塔兹犬约有4000只，而实际数量可能明显高于这一数字。

随着国际认可度不断提升，塔兹犬正在从哈萨克传统游牧文化的重要象征，逐步走向更广泛的国际犬业舞台。