从青铜时代到中世纪：阿拉木图展出的独特考古文物

该展览由国家博物馆与马尔胡兰考古研究所联合举办，旨在纪念哈萨克斯坦中部考古队成立80周年。

国家博物馆考古部门研究员奥尔加·米亚基舍娃介绍了此次探险的历史以及展出的文物。据她介绍，1946年哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院成立，在其基础上，在卡尼什·萨特帕耶夫的倡议下，设立了一个考古和民族学研究机构。该机构由阿尔凯·马尔胡兰领导。

- 当时，工业化问题正被广泛讨论，而矿产资源丰富的哈萨克斯坦中部地区是其重要的中心。由于在矿区发现了古代遗址，考古学家和地质学家都必须开展研究。为了促进工业发展，考古研究也必不可少。因此，1946年，在阿尔凯·马尔胡兰的领导下，成立了哈萨克斯坦中部考古探险队。-她说。

Фото: Александр Павский / Kazinform

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与马尔胡兰一起，考古学家帕采维奇参与了中世纪遗迹研究的初期工作，而受邀从列宁格勒来的青年科学家马克西莫娃和斯帕斯卡娅则为青铜时代遗迹的研究做出了贡献。20世纪50年代末和60年代，该团队又吸纳了卡德尔巴耶夫、奥拉兹巴耶夫和塞尼戈娃等研究人员。

- 我们的展览包括哈萨克斯坦著名考古学家的照片。这次探险在某种程度上是一所“学校”：在马尔胡兰的领导下，一个由历史学家、考古学家和民族学家组成的学术基地由此建立。展览展出了证实此次探险重要性的文献、阿尔凯·哈坎吾勒的传记、研究员克拉普丘克的笔记、阿基舍夫领导下的考古部门的资料。-她说。

本次展览展出了移交至国家中央博物馆的藏品。该博物馆收藏的哈萨克斯坦中部探险队藏品超过2000件。展览涵盖了从石器时代和青铜时代到早期铁器时代和中世纪的各个时期。

首次探险最重要的发现之一是在贝加齐和丹迪拜地区发现了属于青铜时代晚期的遗迹。本次展览展出了贝加齐-丹迪拜文化的箭头。这些文物见证了部落的联合与冲突、权力斗争的开端以及社会结构的形成。

Фото: Александр Павский / Kazinform

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冶金技术的发展体现在铁铸模、铁勺和用于制作珠宝的珠宝锤上。尤其值得关注的是骨雕胸甲、麋鹿角制品、各种护身符以及太阳符号形状的饰品。这些都体现在青铜时代女性服饰的复原中。

此次探险中最常见的物品之一是陶器。这些陶器形状各异，饰有青铜时代典型的几何图案以及太阳符号。部分陶器破损后有修复痕迹。

出土文物包括用于修补器皿的钉子和用于破碎矿石的石锤。青铜时代，相当一部分人口从事农业。这里展示了各种工具，例如锄头和用于加工亚麻或大麻的骨制品。

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由于气候变化，当地居民的生活方式已转变为半游牧。考古学家米尔·卡德尔巴耶夫于1966年发现的塔斯莫拉文化遗址便印证了这一点。在这里，您可以看到金属马具。此外，博物馆还收藏着祭祀用品。古代塞人崇拜太阳，并将这些物品用于宗教仪式。

此次展览还包括一些独特的中世纪文物。努拉河畔的战士墓群（1947-1949年发掘）是其中最引人注目的展品之一。墓中出土了丝绸衣物、鞋履残片、银碗、护额、口器、科拉姆萨克标签以及桦树皮科拉姆萨克残片。这些文物可追溯至金帐汗国时期。

- 当时的首次探险队向南行进，途经贝特帕克达拉，穿越哈萨克斯坦中部。他们探索了乌里套的建筑遗迹：术赤汗陵墓、博尔干阿纳陵墓和朱班阿纳陵墓。本次展览展出了首次考古探险队的发掘成果：原始砖块、铭文和部落符号。您还可以看到9至12世纪手持器皿的石雕。-米亚基舍娃说。

展览还展出了阿尔凯·马尔胡兰及其他研究人员的出版物和科学著作。该领域的研究至今仍在继续。

Фото: Александр Павский / Kazinform

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【编译：小穆】