从“权利客体”到“权利主体”——法学专家谈宪法改革意义

据宪法改革委员会透露，未来国家根本大法拟将“个人人格不可侵犯”以及国际通行的“米兰达原则”（即在嫌疑人被捕时即时告知其法定权利）作为独立条款予以确立。

耶力克拜指出，这些准则一旦获得独立的宪法地位，将直接推动执法体系发生深层次变革。

—此前，这些原则主要在司法审判框架内加以讨论，而今后它们将拥有直接适用的宪法权利地位。这意味着，从公民与执法人员接触的第一刻起，其宪法保护机制便会自动启动。若执法人员未履行告知义务，将被视为严重违宪，通过此类方式获取的证据也将被认定为非法证据，-他表示。

此外，本轮改革中的制度性重构同样成为社会关注的焦点，其中包括建立一院制议会——库鲁尔泰，以及设立副总统职位。

针对上述举措，耶力克拜分析了其制度优势及所蕴含的责任逻辑。

—在原有的两院制架构下，法律草案的“筛选”流程往往较为冗长。实行一院制库鲁尔泰后，立法进程将明显加快，从而提升国家在危机情况下的应对效率。更为重要的是，这一调整将消除两院之间相互推诿责任的空间，实质性增强议会的政治分量，-他认为。

这位法学专家还补充指出，采用“库鲁尔泰”这一称谓，有助于复兴民族政治传统，增强公众对国家权力体系的信任。而副总统制度的设立，则是保障国家权力延续性和政治平稳过渡的重要制度安排。

耶力克拜最后强调，宪法的更新本身只是一个起点。

—新宪法不会自动建成法治国家，但它为实现这一目标奠定了坚实基础。通过将人从“权利客体”转变为“权利主体”，我们正在向真正“以人为本”的法治模式迈进。接下来的关键任务，是构建真正独立的司法体系，并培育公民的宪法文化意识，-他总结道。

【编译：阿遥】