从海外经验看宪法改革：新宪法草案定义国家新精神

—新宪法草案不仅仅是一段法律条文，它是一份界定国家新精神、新发展方向以及对未来作出明确承诺的纲领性文件。“公正的哈萨克斯坦”和“法律与秩序”这两大原则首次以公开、严肃的方式写入宪法序言，其意义并非停留在口号层面，而是具备宪法强制力的制度指令。法治与秩序自此将成为国家运行的核心，不容任何借口或所谓“特殊情况”的逾越，-汗格勒迪耶夫指出。

他同时注意到，宪法草案中关于恪守人权与自由的相关表述严谨而有力，具有不容置疑的约束效力。

—知识、科学与创新被确立为国家的优先价值；文化被视为国家安全体系的重要组成部分和民族认同的基石；对自然资源的珍惜与保护被明确置于企业利润之上。这些变化共同诠释了一个核心理念，即建设一个“以人为本”、依托制度而非个人意志运行的哈萨克斯坦，-他进一步表示。

汗格勒迪耶夫结合自身经历，分享了他对这些核心价值的理解。

—在海外求学期间，我注意到，几乎所有发达国家都是依托稳固而清晰的核心价值体系，实现长期稳定发展的。因此，我完全支持新宪法草案。这是一部既承继大草原千年历史传统，又体现我们对后代责任意识的跨时代文件。唯有以法律与秩序为基础，“公正的哈萨克斯坦”才能真正落到实处，-他说。

【编译：阿遥