从文旅升级到创意经济：奇姆肯特如何打造南部增长新引擎

（哈萨克国际通讯社讯） 近年来，奇姆肯特持续推进旅游业和创意产业融合发展，通过完善旅游基础设施、培育特色文旅项目、扶持创意企业、举办国际文化活动等举措，不断提升城市综合吸引力。随着一系列重点项目陆续落地，这座哈萨克斯坦南部重要城市正加快构建文旅产业与创意经济协同发展的新格局。

奇姆肯特市创意产业和市场营销处处长叶尔肯·塔扎别克介绍，目前，全市共有172家住宿接待设施投入运营，较去年增长15.4%。去年同期，全市共有149家酒店。

他表示，未来几年，奇姆肯特将迎来新一轮旅游基础设施建设。

根据规划，2025年至2026年期间，全市计划新开业15家酒店。其中，2025年已投入运营2家，2026年将新增4家，目前另有9家酒店正在建设。

此外，巴达姆水库周边正在实施豪华露营项目。项目建成后，将配备38顶豪华帐篷、18栋胶囊小屋，以及餐厅、SPA泳池、运动场地、露天剧场、马术体验区和葡萄酒酿造体验区等配套设施。

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在文化旅游方面，2026年，奇姆肯特还将与哈萨克斯坦文化和信息部合作，对位于赛拉姆地区的霍贾·萨雷赫和米拉利巴巴两处宗教圣地实施修复工程。

与此同时，在社会赞助支持下，米拉利巴巴、阿卜杜勒·阿齐兹巴巴和霍贾·萨雷赫三处宗教文化遗址还将开展环境整治和基础设施提升工作。

叶尔肯·塔扎别克介绍，目前，易卜拉欣阿塔、卡拉沙什阿娜和阿卜杜勒·阿齐兹巴巴景区已安装电子闸机。

同时，易卜拉欣阿塔、卡拉沙什阿娜、米拉利巴巴、阿卜杜勒·阿齐兹巴巴、希德尔塔、树木园和奇姆肯特城堡等7处旅游景点均已设置旅游景区标识牌。

为进一步提升旅游服务水平，全市已建成8座新型公共卫生设施，并计划继续建设4座。

打造特色旅游新业态

奇姆肯特市旅游部门副负责人苏尔坦·伊斯卡科夫表示，在投资者支持下，位于Shymqala历史文化综合体内、占地3.8公顷的民族村已完成改造升级。

园区内设有民族手工艺作坊、民族美食体验区，以及举办传统节庆和民族体育活动的公共空间，为游客提供沉浸式文化体验。

与此同时，阿尔巴特步行街已建成美食大道，集中展示奇姆肯特传统美食、街头餐饮和现代餐饮文化，正逐渐成为新的城市旅游名片。

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为进一步拓展旅游产品，当地还将建设摩托赛道项目，推动体育旅游和赛事旅游发展，并吸引国际赛事落户。

此外，Padel & Gastro中心也将建成开放。这一综合中心集板式网球、赛事举办、休闲娱乐和餐饮服务于一体，旨在进一步提升城市体育旅游和美食旅游发展水平。

另一项占地62亩的BAITUN美食项目也正在推进。项目建成后，将打造集哈萨克民族美食、世界各国风味餐饮、街头美食及休闲娱乐于一体的大型餐饮休闲空间。

创意产业持续壮大

在创意产业发展方面，叶尔肯·塔扎别克介绍，为支持本地创意产业发展，奇姆肯特于2025年5月17日成立Shymkent Creative Hub创意中心。

根据法律规定的43类创意经济活动，截至2026年，全市已正式注册2370家创意产业经营主体。

创意中心旨在打造创意人才集聚平台，帮助创作者实现产品商业化，并为青年创作者提供培训、实践课程等支持。

目前，创意中心已入驻手工艺人、设计师、珠宝设计师、美术家以及"萨克（Сақ）"电影制片厂等创意团队。

目前，创意中心每周举办不少于3场不同形式的活动，包括培训课程、专题讲座、时装秀等。

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自2026年初以来，创意中心已累计举办各类活动118场以上，并组织44场创意产品市集，帮助创意企业推广产品、拓展市场。

冬季市集主要在大型购物中心举办；夏季则设于阿尔巴特步行街及各类大型城市活动现场。

国际文化活动精彩纷呈

今年以来，奇姆肯特陆续举办了多项文化创意活动。

2月，创意中心举办了动画电影《关于阿兰的传说》（《Алан туралы аңыз》）发布会。影片由"萨克（Сақ）"电影制片厂制作，采用现代、富有动感的表现方式，面向国际市场创作。

3月，在DәмDәсTour国际美食节期间，阿尔巴特步行街举办了创意产业成果展，30余家创意企业展示了各自产品。

与此同时，Nauryz Fashion Days时装秀同期举行，设计师们展示了以纳吾热孜节为主题创作的民族服饰系列。

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4月，为支持特殊群体参与艺术创作，创意中心与第一特殊寄宿学校（听障儿童学校）签署合作备忘录，帮助学生提升艺术创作能力，培养他们对艺术的兴趣。

同月，在奇姆肯特市政府支持下，World Designers Fashion Week首次落户奇姆肯特。来自20个国家的46位设计师齐聚一堂，欧洲、亚洲及独联体国家设计师展示了最新时装作品。奇姆肯特本地设计师也带来了融合民族元素的原创服饰系列。

5月，创意中心举办了哈萨克斯坦著名画家、艺术治疗师、联合国教科文组织国际标准科学与艺术博士巴赫特别克·塔尔卡姆巴耶夫个人作品展《12个神奇的方块》（《12 сиқырлы шаршы》）。观众近距离欣赏了艺术家兼具哲学思考与艺术疗愈特色的系列作品。

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6月，在城市日庆典期间，当地在民族村举办了"Этно Шымкент"文化节。活动包括民族村开园仪式、手工艺品展、百幅拼布被展览、文艺演出、火焰秀、激光秀、鼓乐表演以及民族传统体育比赛等内容。

建立创意产业长效支持机制

根据国家元首的指示，为进一步支持创意产业发展，奇姆肯特成立了"创意产业发展（Креативті индустрияларды дамыту）"企业基金。

该基金将围绕人才发掘、项目培育、基础设施建设和支持创意产品出口四大方向开展工作，进一步推动奇姆肯特创意产业高质量发展。