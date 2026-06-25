从无人驾驶到个人信息保护：哈萨克斯坦数字化新法带来哪些改变？

（哈萨克国际通讯社讯）国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6月24日签署《哈萨克斯坦共和国关于就数字化、个人数据保护、道路交通及交通领域先进技术监管问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充与修改的法律》。

新法涉及数字化建设、网络安全、个人信息保护、道路交通管理以及无人驾驶技术等多个领域。法律正式生效后，将对民众出行、数字服务使用和个人信息安全产生直接影响。

无人驾驶交通迎来法律依据

新法首次在立法层面引入“无人驾驶机动车”和“无人航空器”等概念，并明确相关基础设施建设和应用管理原则。这意味着未来无人驾驶汽车、无人机物流以及低空出行等新型交通方式的发展将获得法律支持。

在道路管理方面，法律提出提高道路基础设施管理效率，增强道路工程规划和资金使用透明度，并推动数字技术在公路行业的应用。同时，交通违法抓拍设备未来还计划安装在救护车和公交车上，以提高违法行为发现和取证能力。

此外，为提升道路交通安全水平，存在驾驶禁忌症人员的相关医疗信息将接入内务机关数字数据库，但不会披露具体疾病诊断信息。与此同时，驾校将实行许可管理制度，有关部门还将通过专门信息系统对教学过程进行数字化监管。

个人数据保护与网络安全同步升级

个人信息保护是此次修法的重要内容之一。

法律新增个人数据标识符、数据匿名化和数据哈希化等概念，并计划建立个人数据收集和处理主体登记名册以及个人数据安全事件登记系统。未来，企业和机构在收集、存储和使用个人数据时将面临更加严格的监管要求。

与此同时，国家安全机关对关键数字基础设施网络安全工作的监管权限将进一步扩大。劳动法规也新增相关要求，规定员工需了解网络安全规范，用人单位应建立相应内部监督机制。

国家数字治理体系持续完善

除交通和网络安全领域外，新法还提出建立国家视频监控系统，用于保障公共安全和预防违法行为。

此外，哈萨克斯坦还将建设国家慈善数字平台和慈善组织登记系统，并采取措施加强移民安全管理以及国家边境数字系统保护。