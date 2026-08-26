“无卡经济”时代：哈萨克斯坦人的支付方式悄然转变

（哈萨克国际通讯社讯）从现金到银行卡，再从银行卡到二维码和手机应用，哈萨克斯坦的支付方式正在经历又一次变化。

最新数据显示，在真正活跃使用的银行卡中，虚拟卡占比已经超过实体卡；在线下消费场景中，二维码支付的交易笔数和金额也双双超过银行卡。与此同时，近八成非现金交易已经通过互联网和手机银行完成。

这意味着，哈萨克斯坦支付数字化的重点正在发生变化：过去是用银行卡取代现金，如今则是智能手机逐渐取代钱包里的实体银行卡。

活跃银行卡中，虚拟卡已经超过一半

哈萨克斯坦国家银行截至7月31日更新的支付卡统计数据显示，截至7月1日，全国共有8360万张支付卡处于流通状态。

不过，真正处于活跃使用状态的只有4190万张，约占总量的一半。

更值得关注的是这些活跃银行卡的构成。

其中，虚拟卡占53%，实体银行卡占47%。换句话说，如果只统计消费者实际使用的银行卡，数字形态的银行卡已经超过传统塑料卡。

这也使单纯的“发卡量”越来越难以准确反映一家银行在支付市场中的实际影响力。

过去，消费者选择一家银行，往往意味着办理并持有该银行的一张实体卡。而随着虚拟银行卡普及，开通新的银行产品已经不再必然意味着需要增加一张塑料卡。

消费者可以同时拥有多家银行的虚拟产品，真正决定其日常支付选择的，逐渐变成了“打开哪个银行应用”。

Фото: Адия Абубакир/Kazinform

二维码在线下支付中反超银行卡

变化不仅发生在银行卡本身，消费者在商店付款的方式也在改变。

2026年上半年，通过销售终端基础设施完成的交易中，二维码支付笔数占58%，银行卡支付占42%。

从交易金额来看，二维码支付同样占据优势，占比达到53%，银行卡支付则为47%。

整体来看，二维码支付交易笔数比通过POS终端完成的银行卡交易高出38%，交易总额则高出13%。

今年上半年，哈萨克斯坦居民平均每天完成约1100万笔二维码支付，日均交易额达到573亿坚戈。

相比之下，通过POS终端完成的银行卡支付平均每天约800万笔，交易额约508亿坚戈。

两种支付方式的客单价也呈现出一定差异。

二维码支付平均每笔约5200坚戈，而POS终端银行卡支付平均每笔约6400坚戈。

这一差异表明，二维码正在越来越多地进入金额较小、发生频率较高的日常消费场景。对于购买食品、饮料、日用品等常规消费而言，掏出手机扫码已经成为越来越多消费者的习惯。

支付数字化正在进入“第二阶段”

如果把时间拉长来看，这种变化实际上是哈萨克斯坦非现金支付发展的延续。

2026年6月，互联网和手机银行完成的交易笔数已经占全部非现金交易的79.5%，交易金额占比更达到90.2%。

今年上半年，全国共完成约71亿笔非现金交易，总金额达到92.1万亿坚戈。

宏观经济分析平台Tengenomika作者鲁斯兰·苏尔塔诺夫（Руслан Султанов）认为，这些数据意味着哈萨克斯坦支付数字化正在进入一个新的阶段。

此前最重要的变化，是消费者从现金转向银行卡；如今发生变化的则是非现金支付本身——实体支付工具正在逐渐让位于数字界面。

这种区别看似不大，却意味着支付市场的竞争逻辑正在改变。

过去，消费者钱包里放着哪家银行的银行卡十分重要。如今，越来越重要的问题变成了消费者每天打开哪家银行的应用程序、使用哪个产品付款，以及主要的交易活动集中在哪个平台。

截至7月1日，哈萨克斯坦虽然拥有8360万张流通银行卡，但只有约一半真正活跃。这意味着，对银行而言，单纯发行更多银行卡已经未必能够带来更多实际用户。

相比“发了多少张卡”，“谁成为消费者的主账户和主应用”正在变得更加重要。

Фото: Kaspi.kz

银行之间的竞争正在转移到手机屏幕

虚拟银行卡的普及进一步降低了消费者使用不同银行产品的门槛。

申请一个新的银行产品，不再一定需要前往网点，也不一定需要等待实体银行卡制作和配送。消费者可以在手机上开通虚拟卡，并同时使用多家银行的服务。

由此产生的一个结果是，银行之间的竞争正在从消费者的实体钱包转移到智能手机。

支付基础设施也随之发生变化。

过去，非现金线下支付最典型的组合是“塑料银行卡+POS终端”。现在，二维码已经成为另一种被广泛接受的支付入口。

对于消费者来说，这种变化甚至可能没有特别明显的感受：钱仍然存在银行账户中，银行卡作为支付工具也仍然存在，但真正付款时已经越来越不需要拿出那张实体卡。

手机正在成为连接消费者、银行账户和商户的主要入口。

统一二维码进一步打破银行之间的壁垒

这种趋势也与哈萨克斯坦建设互联互通数字金融体系的方向相吻合。

2026年7月，哈萨克斯坦正式启动全国银行间移动支付系统。

该系统允许参与银行的客户通过手机号码进行跨行转账，同时支持统一的跨行二维码支付。

这意味着，在接入该系统的情况下，消费者和商户即便使用不同银行，也可以通过统一二维码完成支付。

过去，不同银行各自建设支付生态，消费者在部分场景下需要使用特定银行应用扫描相应二维码。统一支付基础设施的发展，则有望降低不同银行生态之间的壁垒。

对于银行而言，这也意味着仅依靠封闭支付体系留住客户将变得更加困难，产品体验、应用程序使用便利程度以及综合金融服务能力的重要性可能进一步上升。

二维码会取代银行卡吗？

二维码支付快速增长，并不意味着银行卡即将消失。

苏尔塔诺夫认为，最新数据不应被简单理解为“二维码取代银行卡”。更准确地说，支付行为正在逐渐摆脱对实体载体的依赖。

银行卡仍然可以作为账户和支付体系中的重要工具存在，但消费者在实际购买商品和服务时，不一定再需要使用实体银行卡。

这一变化也解释了为什么虚拟银行卡和二维码支付可以同时快速增长。

消费者真正需要的并不是一块塑料，而是安全、快捷地调用银行账户资金的方式。当这一功能能够由智能手机完成后，实体卡的重要性自然会下降。

对于商户而言，二维码也提供了传统“银行卡+POS终端”之外的另一种收款方式。

因此，哈萨克斯坦支付市场当前发生的变化，并不是一种支付工具简单淘汰另一种支付工具，而是整个支付入口正在数字化。

Фото: Nano Banana Pro

从“无现金经济”走向“无卡经济”

过去讨论支付数字化时，“无现金”是最重要的关键词。

而从2026年的数据来看，哈萨克斯坦已经出现另一个值得关注的趋势——在现金使用减少之后，实体银行卡本身也开始逐渐淡出部分日常支付场景。

虚拟卡在活跃银行卡中的占比超过实体卡，二维码在线下支付中的交易笔数和金额超过银行卡，互联网和手机银行占据绝大多数非现金交易，这些变化共同指向同一个方向：智能手机正在成为消费者管理和使用资金的核心入口。

未来的竞争因此可能不再是谁能够把更多银行卡放进消费者的钱包，而是谁能够让自己的应用程序成为消费者每天付款、转账和管理资金时首先打开的平台。

从这个角度看，哈萨克斯坦支付市场正在超越传统意义上的“无现金经济”。

现金不会立即消失，银行卡也不会退出支付体系，但随着支付工具越来越数字化，塑料卡可能从“必需品”逐渐变成“可选项”。

而真正被消费者随身携带的“钱包”，正在变成智能手机。