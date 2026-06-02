从粉丝视角解读“迪玛希现象” 新纪录片在马德里发布

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）日前，以哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达伊别尔艮艺术成长与音乐历程为主题的纪录片《Al Compás de Su Voz》在西班牙首都马德里举行首映式。

该纪录片由迪玛希西班牙粉丝俱乐部与“La Gran Voz Kazaja”协会联合制作，旨在向迪玛希及其西班牙粉丝群体致敬，由西班牙青年导演大卫·科兰特斯·罗德里格斯执导。

首映活动在马德里Palacio de Hielo电影院举行。哈萨克斯坦驻西班牙大使达纳特·穆萨耶夫、当地哈萨克侨胞以及社会各界代表出席了活动。

作为首部专门献给“Dears”（迪玛希粉丝群体）的纪录片作品，影片通过五位粉丝的真实故事，讲述了他们与迪玛希音乐结缘的经历，以及这一全球粉丝社群在他们生活中所发挥的重要作用。

Фото: dimashnews.com

项目创作团队表示，希望通过这部作品向世界展示“迪玛希现象”，呈现这位哈萨克斯坦艺术家如何凭借音乐跨越语言与文化界限，对全球听众产生深远的情感和文化影响。

据介绍，该纪录片近期将参加西班牙多项全国性电影节展映活动。电影节展映结束后，影片计划通过网络平台向全球观众免费开放观看。

届时，影片还将提供英语、哈萨克语、俄语和中文等多语种字幕，方便世界各地观众了解这部作品。

影片主创团队表示，希望纪录片不仅能够引发迪玛希忠实粉丝的情感共鸣，也能吸引更多首次接触其音乐的观众，进一步了解这位来自哈萨克斯坦的艺术家及其独特的音乐魅力。