从构想到定型：哈萨克斯坦国家象征的诞生历程

（哈萨克国际通讯社讯）6月4日是哈萨克斯坦国家象征日。33年前的今天，独立后的哈萨克斯坦正式批准国旗、国徽和国歌，确立了现代国家的重要标志。

然而，国家象征的诞生并非始于独立之后。早在1990年，关于更新国家象征体系的讨论便已展开。从学者倡议到全国征集方案，从专家论证到全民参与，国旗、国徽和国歌的确立过程本身，也成为哈萨克斯坦国家建构历史中的重要篇章。

国家象征改革构想始于独立前夕

关于重新设计国家象征的想法，最早可追溯至苏联解体前夕。

1990年6月，历史学家、学者、哈萨克苏维埃社会主义共和国最高苏维埃人民代表玛纳什·科济巴耶夫（Манаш Қозыбаев）向共和国领导层提交建议书，呼吁对当时沿用的国家象征进行重新审视。

Фото: Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві

在信中，他指出，原有国歌创作于个人崇拜时期，带有明显的斯大林时代意识形态色彩；而国徽则形成于共和国仍以农业经济为主的发展阶段，已难以充分体现时代变化和民族特色。

这一倡议随后得到总统委员会成员苏丹·萨尔塔耶夫（Сұлтан Сартаев）等人士的支持，也为后来国家象征改革奠定了思想基础。

全国征集方案凝聚社会共识

1991年哈萨克斯坦宣布独立后，建立属于独立国家的象征体系被提上议事日程。

1992年初，最高苏维埃主席团发布命令，成立国家象征筹备工作组。工作组成员包括法律专家、艺术家以及社会活动人士，负责组织国家象征设计和评审工作。

与此同时，全国范围内启动国家象征方案公开征集活动。来自各地的艺术家、设计师和普通公民踊跃参与，提交了大量设计草图和创意方案。

今天，这些珍贵的设计图稿、草案以及民众建议书，仍保存在哈萨克斯坦共和国总统档案馆之中，成为记录国家象征诞生历程的重要历史见证。

哈萨克斯坦共和国总统档案馆科学应用研究中心主任努尔别克·沙亚赫梅特（Нұрбек Шаяхмет）表示：

“关于国家象征诞生历程的所有重要文件都保存在总统档案馆中。这些资料本身已经成为历史的一部分。通过研究这些档案，可以清晰了解国家象征背后的理念、审批过程以及每个元素所承载的意义。”

Фото: Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві

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1992年6月4日：国家象征正式诞生

经过数月公开征集、专家评审和社会讨论后，1992年6月4日，《哈萨克斯坦共和国国家象征法》获得通过。

同一天，国旗、国徽和国歌正式获得批准，成为独立哈萨克斯坦的国家象征。

这一历史时刻不仅标志着国家象征体系的建立，也象征着年轻共和国完成了国家身份的重要塑造。

2025年，这一具有里程碑意义的历史事件迎来33周年纪念。

国旗与国徽：民族文化与国家理想的融合

哈萨克斯坦国旗设计者为著名艺术家沙肯·尼亚兹别科夫（Шәкен Ниязбеков）。

他设计的天蓝色旗帜以金色太阳、草原雄鹰和民族传统纹饰为主要元素，体现了自由、和平、开放与发展的理念。

Фото: Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві

国徽则由著名建筑师然达尔别克·马利别科夫（Жандарбек Мәлібеков）和肖特-阿曼·瓦利哈诺夫（Шот-Аман Уәлиханов）共同设计。

国徽中央的“穹顶”（Шаңырақ）象征共同家园与民族团结，双翼骏马则寄托着国家对未来发展的追求与理想。

Фото: Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві

这些设计既汲取了哈萨克民族传统文化元素，也体现了独立国家面向未来的发展愿景。

国歌两次确立见证时代变迁

与国旗和国徽相比，哈萨克斯坦国歌的发展经历了两次重要调整。

1992年，在国家象征征集活动结束后，最终决定保留原哈萨克苏维埃社会主义共和国国歌的旋律，并采用穆扎法尔·阿林巴耶夫（Мұзафар Әлімбаев）、卡德尔·米尔扎·阿里（Қадыр Мырза Әлі）、图曼拜·莫尔达加利耶夫（Тұманбай Молдағалиев）和扎德拉·达里巴耶娃（Жадыра Дәрібаева）共同创作的新歌词。

14年后，哈萨克斯坦再次对国歌进行调整。

2006年1月7日，著名作曲家沙姆希·卡尔达亚科夫（Шәмші Қалдаяқов）创作、诗人朱梅肯·纳扎尔别科夫（Жұмекен Нәжімеденов）作词的歌曲《我的哈萨克斯坦》经修订后正式成为国家国歌，并一直沿用至今。

如今，这首国歌已成为哈萨克斯坦最具代表性的国家象征之一，在国际赛事、国家庆典以及重要外交活动中频频奏响。

档案中的国家记忆

在总统档案馆保存的众多历史资料中，关于国家象征制定过程的档案具有特殊价值。

这些档案不仅包括法律文件、总统令和审批材料，还保存着设计草图、国歌乐谱以及来自全国各地民众提交的建议书。

Фото: Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві

其中，1992年6月4日通过的相关法律文件尤为珍贵，它们完整记录了独立初期国家象征形成的历史过程。

对于今天的哈萨克斯坦而言，国家象征不仅是主权与独立的标志，更是民族历史、文化传统和国家精神的重要载体。而这些被妥善保存下来的档案，则让后人得以了解一个年轻国家如何在独立之初，为自己确立独特而鲜明的国家形象。