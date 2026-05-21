从“新丝绸之路”到“Kazakh-boo” 欧洲对哈萨克斯坦兴趣升温
（哈萨克国际通讯社讯）在布鲁塞尔举行的一场文化交流活动中，传统哈萨克毡房被打造为展示现代哈萨克斯坦旅行文化与社会形象的特别空间，来自欧洲机构、媒体、旅游行业及文化界人士共同探讨欧洲社会对哈萨克斯坦日益增长的关注。
此次活动是“Shanyraq Dialogues”系列对话平台第二期，主题为“没有刻板印象的丝绸之路：关于哈萨克斯坦旅行的真实故事”。
据介绍，“Shanyraq Dialogues”旨在推动哈萨克斯坦与欧洲之间的理解与交流，重点围绕政治、经济、文化及社会领域合作展开讨论。
哈萨克斯坦驻比利时大使罗曼·瓦西连科在活动开幕时表示，如今的哈萨克斯坦不仅是连接欧亚的重要纽带，也正逐渐成为欧洲游客寻找“真实旅行体验”的新目的地。
活动主持人为《Travel Tomorrow》创始人兼主编、布鲁塞尔欧洲新闻俱乐部主席安东尼奥·布斯卡尔迪尼。
他表示，在大众旅游时代之后，越来越多欧洲游客开始寻找仍能感受到“真正旅行感”的国家。近年来，哈萨克斯坦通过旅行视频、美食、音乐以及游牧文化美学不断出现在欧洲社交媒体空间。
他还提到，一些欧洲年轻网民甚至用“Kazakh-boo”这一带有调侃意味的新词，形容欧洲社交平台上对哈萨克斯坦不断升温的兴趣。
活动期间，多位亲身到访过哈萨克斯坦的旅行者、记者及媒体项目创作者分享了自己的经历。
《Porschist》杂志主编斯文·居约介绍了自己在哈萨克斯坦多个地区旅行的见闻，并展示了关于哈萨克斯坦专题刊物中的草原、山地路线及现代城市影像。
比利时旅行者克洛德·布鲁伊尔则分享了自己骑行穿越哈萨克斯坦的经历。他表示，哈萨克斯坦广阔的国土、人们的热情以及人与人之间容易建立联系的氛围给他留下深刻印象。
“很多陌生人会邀请我喝茶、帮助我赶路，或者只是单纯想聊天。在欧洲，这种情况已经越来越少见。”他说。
此外，法语电视知名旅行节目《Pékin Express》制片人英加·丘马科娃还介绍了节目在哈萨克斯坦拍摄期间的幕后故事。
节目团队表示，现代城市、自然景观以及当地人的热情，是哈萨克斯坦给欧洲摄制组留下最深印象的部分。
活动结束后，与会者普遍认为，欧洲社会对哈萨克斯坦作为旅游和文化目的地的兴趣正在持续上升，而类似活动也有助于让欧洲公众更全面地认识哈萨克斯坦。
【编译：达娜】