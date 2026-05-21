从“新丝绸之路”到“Kazakh-boo” 欧洲对哈萨克斯坦兴趣升温

此次活动是“Shanyraq Dialogues”系列对话平台第二期，主题为“没有刻板印象的丝绸之路：关于哈萨克斯坦旅行的真实故事”。

据介绍，“Shanyraq Dialogues”旨在推动哈萨克斯坦与欧洲之间的理解与交流，重点围绕政治、经济、文化及社会领域合作展开讨论。

哈萨克斯坦驻比利时大使罗曼·瓦西连科在活动开幕时表示，如今的哈萨克斯坦不仅是连接欧亚的重要纽带，也正逐渐成为欧洲游客寻找“真实旅行体验”的新目的地。

活动主持人为《Travel Tomorrow》创始人兼主编、布鲁塞尔欧洲新闻俱乐部主席安东尼奥·布斯卡尔迪尼。

Фото: Kazinform / Арнур Рахимбеков

他表示，在大众旅游时代之后，越来越多欧洲游客开始寻找仍能感受到“真正旅行感”的国家。近年来，哈萨克斯坦通过旅行视频、美食、音乐以及游牧文化美学不断出现在欧洲社交媒体空间。

他还提到，一些欧洲年轻网民甚至用“Kazakh-boo”这一带有调侃意味的新词，形容欧洲社交平台上对哈萨克斯坦不断升温的兴趣。

Фото: Kazinform / Арнур Рахимбеков

活动期间，多位亲身到访过哈萨克斯坦的旅行者、记者及媒体项目创作者分享了自己的经历。

《Porschist》杂志主编斯文·居约介绍了自己在哈萨克斯坦多个地区旅行的见闻，并展示了关于哈萨克斯坦专题刊物中的草原、山地路线及现代城市影像。

比利时旅行者克洛德·布鲁伊尔则分享了自己骑行穿越哈萨克斯坦的经历。他表示，哈萨克斯坦广阔的国土、人们的热情以及人与人之间容易建立联系的氛围给他留下深刻印象。

“很多陌生人会邀请我喝茶、帮助我赶路，或者只是单纯想聊天。在欧洲，这种情况已经越来越少见。”他说。

此外，法语电视知名旅行节目《Pékin Express》制片人英加·丘马科娃还介绍了节目在哈萨克斯坦拍摄期间的幕后故事。

节目团队表示，现代城市、自然景观以及当地人的热情，是哈萨克斯坦给欧洲摄制组留下最深印象的部分。

活动结束后，与会者普遍认为，欧洲社会对哈萨克斯坦作为旅游和文化目的地的兴趣正在持续上升，而类似活动也有助于让欧洲公众更全面地认识哈萨克斯坦。

【编译：达娜】