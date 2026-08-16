乌兹别克斯坦探讨从中国长期进口Jet A-1航空燃油

据悉，乌兹别克斯坦石油天然气公司正在研究从中国长期采购Jet A-1航空燃油的可行性。这一问题是在该公司董事会主席阿卜杜加尼·桑吉诺夫与中国驻乌兹别克斯坦大使于骏举行会晤时讨论的。

据该公司介绍，从中国进口航空燃油被视为实现乌兹别克斯坦航空煤油供应来源多元化、构建更加稳定供应体系的途径之一。

会晤期间，双方还讨论了与中国国家航空燃料集团公司（CNAF）以及中石化（Sinopec）建立直接合作关系的可能性。乌兹别克斯坦石油天然气公司希望获得中国驻乌兹别克斯坦使馆的支持，以推动与上述中方企业建立联系。

会晤中，双方还就石油天然气领域当前及未来的合作项目进行了讨论。

目前，乌兹别克斯坦石油天然气公司已与中石油（CNPC）、中曼石油（CCDC）、东方物探（BGP）、杰瑞股份（Jereh）以及宏华集团（Honghua）等多家中国大型企业建立合作关系。双方合作项目涉及地质勘探、油气井钻探、技术服务以及现代技术引进等多个领域。

双方表示，已做好进一步扩大投资和技术合作的准备，并将继续推动两国能源领域战略伙伴关系发展。

煤油进口量下降超过一半

2026年1月至7月，乌兹别克斯坦煤油（包括航空煤油）进口量同比下降超过一半。据海关委员会数据及《Gazeta》媒体的分析，今年前7个月，全国共进口煤油2.41万吨，进口总额为2495万美元。去年同期，乌兹别克斯坦进口煤油5.21万吨，进口总额为5125万美元。

由此来看，进口煤油的实物量同比下降约54%，进口金额则下降约51%。

今年1月至7月，进口煤油平均价格约为每吨1036美元。去年同期，这一价格为983美元，平均价格上涨约5%。

与此同时，今年7月份的煤油进口量明显回升。当月全国进口煤油4570吨，进口总额为524万美元。这一数量较6月份的1910吨增加约2.4倍，进口金额也较前一个月的266万美元增长近一倍。

今年7月份，进口煤油平均价格约为每吨1147美元，较6月份的1393美元下降18%。

与2025年7月份相比，今年7月份煤油进口量增长86%。去年7月份进口量为2450吨，今年则达到4570吨。按金额计算，进口额增长2.5倍，从207万美元增至524万美元。每吨煤油平均价格则上涨约36%，从844美元升至1147美元。

据评估，2026年7月至12月期间，乌兹别克斯坦国内对航空煤油的需求量预计将达到37.5万吨，较去年同期增长27%。预计国内需求的大部分将由本国炼油企业的产品予以满足。

与此同时，乌兹别克斯坦也在扩大从其他替代来源进口航空燃油的渠道。此前，乌方已表示，在一些合作伙伴国家对石油产品出口实施限制的背景下，正在推动从格鲁吉亚和伊拉克进口航空煤油。

今年春季，在美国与伊朗发生冲突、石油供应受到影响并引发石油产品出口限制后，中国已连续第二个月放宽相关油品出口限制。8月份，中国炼油企业获得临时许可，可向中国香港和澳门以外的地区出口270万吨成品油。

如果将供应香港地区的油品以及中国各大机场国际航班的加注量计算在内，今年8月份汽油、柴油和航空煤油的出口总量预计将达到360万至370万吨。

作为对比，2025年上述成品油月均出口量为304万吨。