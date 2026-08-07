哈总检察院查处从中国非法运输商品的走私犯罪团伙
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总检察院日前查处一个专门从事经济走私活动的有组织犯罪团伙。
目前，哈萨克斯坦总检察院正在对该有组织犯罪团伙开展审前调查。据悉，该团伙长期以来通过走私方式，将商品从中国非法运输至哈萨克斯坦境内。
调查过程中发现，在涉及案件的37家公司中，仅与该有组织犯罪团伙有关的“Metlink”和“Urban Green”两家公司，给国家造成的损失就已超过27亿坚戈。
总检察院在通报中指出，8月5日，依据《哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法典》第128至132条，两名哈萨克斯坦公民因涉嫌触犯《哈萨克斯坦共和国刑法典》第262条第1、2款（组织、领导有组织犯罪集团以及参与其活动）、第234条第3款第2项（有组织犯罪集团实施的经济走私）以及第236条第3款（有组织犯罪集团实施的逃避缴纳海关税费及其他费用行为），被依法拘捕，并被羁押于阿拉木图市警察局临时看守所。
2026年8月7日，根据调查法庭裁定，已批准对上述嫌疑人采取羁押这一强制措施。
根据《哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法典》第201条规定，案件其他相关信息暂不予公开。
值得一提的是，近日，哈萨克斯坦国家安全委员会边防局公布2026年7月工作情况。统计显示，当月共查获价值超过39亿坚戈的走私货物，并查处多起毒品、武器和货物非法跨境运输案件。