哈总检察院查处从中国非法运输商品的走私犯罪团伙

目前，哈萨克斯坦总检察院正在对该有组织犯罪团伙开展审前调查。据悉，该团伙长期以来通过走私方式，将商品从中国非法运输至哈萨克斯坦境内。

调查过程中发现，在涉及案件的37家公司中，仅与该有组织犯罪团伙有关的“Metlink”和“Urban Green”两家公司，给国家造成的损失就已超过27亿坚戈。

总检察院在通报中指出，8月5日，依据《哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法典》第128至132条，两名哈萨克斯坦公民因涉嫌触犯《哈萨克斯坦共和国刑法典》第262条第1、2款（组织、领导有组织犯罪集团以及参与其活动）、第234条第3款第2项（有组织犯罪集团实施的经济走私）以及第236条第3款（有组织犯罪集团实施的逃避缴纳海关税费及其他费用行为），被依法拘捕，并被羁押于阿拉木图市警察局临时看守所。

2026年8月7日，根据调查法庭裁定，已批准对上述嫌疑人采取羁押这一强制措施。

根据《哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法典》第201条规定，案件其他相关信息暂不予公开。

值得一提的是，近日，哈萨克斯坦国家安全委员会边防局公布2026年7月工作情况。统计显示，当月共查获价值超过39亿坚戈的走私货物，并查处多起毒品、武器和货物非法跨境运输案件。