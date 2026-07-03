从电子报关到智能放行：欧亚经济联盟数字化通关如何重塑跨境物流格局

（哈萨克国际通讯社讯）欧亚经济联盟（Еуразиялық экономикалық одақ，EAEU）正在通过引入电子服务和数字技术，持续推动海关通关模式转型。从电子申报、自动放行到统一过境系统建设，一场围绕跨境物流效率的数字化变革正在欧亚地区展开。对于地处亚欧交通枢纽的哈萨克斯坦而言，这些变化不仅提升了货物流转效率，也为发挥国家过境运输潜力创造了新的机遇。

从纸质文件迈向电子化通关

欧亚经济联盟认为，海关领域的数字化转型始于2018年《欧亚经济联盟海关法典》生效之后。此后，联盟成员国持续推进纸质文件向电子格式转变，并相继推出多项数字化解决方案。

欧亚经济委员会（Еуразиялық экономикалық комиссия，EЭК）表示，《海关法典》为数字化转型奠定了制度基础，目前相关数字工具已广泛应用于企业和联盟各成员国海关机构的日常工作中。

数据显示，目前欧亚经济联盟成员国超过90%的海关申报已实现电子化办理。过去一些需要数天才能完成的通关手续，如今在部分情况下仅需数分钟即可办结。

电子文件流转不仅简化了文件准备流程、减少了申报错误，还使企业能够更迅速地应对物流线路和市场需求变化。欧亚经济委员会指出，这尤其为中小企业进入国际市场提供了便利条件。

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在“海关立法发展的未来：信任与监管之间的平衡”国际学术实践会议上，欧亚经济委员会负责海关合作事务的部长鲁斯兰·达维多夫（Руслан Давыдов）表示，海关数字化仍将是欧亚一体化的重要方向之一。

他指出，建设统一过境系统、利用电子导航封签监管货物运输，以及结合新技术升级边境口岸设施，是欧亚经济联盟海关数字化的重点工作。

自动化时代加速到来

在电子申报体系建立之后，欧亚经济联盟成员国开始进一步推进海关监管和决策流程自动化，以提升通关效率并减少人工操作环节。

其中一项重要改革便是实施货物自动放行机制。欧亚经济委员会介绍，各成员国海关部门目前已将大数据分析、人工智能技术、国家信息系统自动比对以及检查设备数据处理等技术手段应用于日常业务。

部分商品类别的放行决定已经能够在没有海关工作人员参与的情况下自动完成。

不过，各成员国在数字化推进速度方面仍存在差异。

根据欧亚经济委员会公布的数据，2025年，哈萨克斯坦出口货物自动放行比例达到80%，进口货物自动放行比例为48%；白俄罗斯分别为77%和10.7%；俄罗斯分别为43%和22%。

亚美尼亚则有74%的报关单通过“绿色通道”系统办理，其中8.4%实现自动放行。

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欧亚经济委员会认为，这些差异主要与各国对外贸易结构、风险管理体系以及数字解决方案实施进度有关。

与此同时，各成员国还在建设电子申报中心网络，未来海关手续将能够在远程环境下完成，而无需受货物所在地或经营主体所在地限制。

欧亚经济委员会指出，可预测的通关时效将有助于企业合理安排运输计划、优化库存管理并提高物流组织效率。

哈萨克斯坦过境优势进一步释放

自动化海关程序的推广同样对哈萨克斯坦国际过境运输产生了积极影响。

作为连接中国、中亚、俄罗斯和欧洲的重要交通枢纽，哈萨克斯坦一直致力于缩短货物通关时间，提高国际运输走廊的通行能力。

近年来，欧亚经济联盟将面向第三国的集装箱铁路运输自动化通关系统作为重点试点项目推进。在这一框架下，成员国税务和海关信息系统已与国家铁路承运商信息平台实现互联互通。

欧亚经济委员会表示，集装箱列车过境货物申报已逐步摆脱纸质文件模式，并实现过境申报自动注册和自动办理。

受益于该机制，一列集装箱班列通过国家监管程序所需时间已由过去的3小时缩短至30分钟。

统计数据显示，2025年，哈萨克斯坦共办理超过13.75万份集装箱运输过境申报单；自2026年初以来，这一数字已超过3.19万份。

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统一过境系统构建数字物流新生态

除了自动化通关，欧亚经济委员会还在积极推进统一海关过境系统建设。

根据规划，该系统将依托统一规则和数字工具，为联盟境内货物运输提供全程数字化保障。

其中的重要组成部分之一便是电子导航封签技术。借助该技术，监管部门能够实时掌握货物运输动态。

欧亚经济委员会数据显示，自2026年2月以来，统一过境系统已对超过3万次公路和铁路运输实施监管。其中，超过2万次属于海关过境运输，超过8000次涉及欧亚经济联盟成员国之间的相互贸易。

欧亚经济委员会表示，更多国家加入统一过境系统，将有助于增强供应链稳定性、降低企业成本、提高运输竞争力，并吸引更多物流资源向欧亚地区集聚。

数字化海关建设仍在持续推进

欧亚经济委员会指出，近年来，欧亚经济联盟已在电子申报、自动放行和统一过境系统建设等领域推出多项数字化解决方案。

这些机制的共同目标，是建立一个以数字数据交换和流程自动化为基础的现代海关管理体系。

随着数字技术不断深入应用，欧亚经济联盟正在逐步形成更加高效、透明和可预测的跨境贸易环境。而对于拥有独特区位优势的哈萨克斯坦而言，数字化海关建设不仅意味着通关效率的提升，也正在成为增强国际物流竞争力、释放亚欧过境潜力的重要支撑。