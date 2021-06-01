首批中国CoronaVac疫苗运抵哈萨克斯坦

哈通社/阿拉木图/6月1日 – 中国产新冠疫苗CoronaVac首批50万剂于1日自北京运抵阿拉木图。

该疫苗由中国科兴控股生物技术有限公司（Sinovac Biotech Ltd）研发。

这款疫苗将在未来几天内，成为哈萨克斯坦公民可选择接种的第四款新冠疫苗。

阿拉木图市首席卫生医师詹达尔别克·别克辛表示，在哈中两国官方的协议框架下运抵哈国的这批疫苗，将对稳定哈国疫情形势，推动正在实施中的疫苗全民接种工作起到良好的帮助作用。

据其介绍，自今年新冠疫苗接种工作启动至今，阿拉木图市已有30万多人接种了疫苗。

«我们呼吁更多的市民，为了自己和家人的健康，接种新冠疫苗。疫苗是战胜病毒的最佳选择。»他说。

哈萨克斯坦卫生部已经批准了CoronaVac在哈境内的使用。目前在哈境内获准使用的其他三款疫苗分别是QazVac、Hayat Vax和卫星V。

哈萨克斯坦外交部阿拉木图市代表处负责人阿思卡尔·舒克巴耶夫指出，哈中两国自新冠疫情爆发以来，在合作抗疫方面开展了一系列有效的工作。此次自中国运输疫苗入哈的有效落实，也是这一合作的成功延续。

据悉，这批运抵阿拉木图市的疫苗，很快将分发至全国各地，与当前正在使用的哈国产疫苗一同供全国公民选择接种。

【编译：木合塔尔·木拉提】