COVID-19：全国单日新增确诊10例 16名患者康复

哈通社/努尔苏丹/4月19日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增10例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有16人自COVID-19中康复。

全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

努尔苏丹市 - 1 阿拉木图市 – 5 东哈州 – 1 卡拉干达州- 1 北哈州 -2

各地昨日康复人数：

阿拉木图市 - 4阿拉木图州 - 2 东哈州 - 1库斯塔奈州- 2 曼格斯套州- 5 巴甫洛达尔州 -2

自2020年COVID-19传入哈萨克斯坦境内至今，全国累计新冠感染病例1 305 406例，其中有1 290 896痊愈，病逝13 660人。

自2020年3月13日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有88 839例， 其中82 542例康复，5353名患者病逝。

根据哈萨克斯坦卫生部19日发布的消息，当前全国有1 794 名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，124人住院接受治疗，1 670 人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，13人的病情严重，其中0人危重。

目前有2名患者正在使用呼吸机协助治疗。

【编译：阿依波塔】