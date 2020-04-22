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    10:04, 22 四月 2020 | GMT +6

    COVID-19已在全球造成17.7万人死亡

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    哈通社/努尔苏丹/4月22日 – 蔓延全球的新冠肺炎（COVID-19）疫情已在全球夺去了17.7万余人的生命。

    根据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情官方信息综合发布平台（coronavirus2020_kz）提供的数据，截至2022年4月22日努尔苏丹时间09：30时，全球200余国确诊感染新冠病毒的患者总数已达2 557 181 人

    其中，死亡 177 641人，治愈出院690 444人


    新冠肺炎疫情最严重的十个国家分别是（累计确诊人数/新增确诊人数）：

    美国： 819164 / +26405

    西班牙： 204178 / +3968

    意大利： 183957 / +2729

    法国：158050 / 2667

    德国： 148453 / +1388

    英国：129044 / +4301

    土耳其： 95591 / +4611

    伊朗：84802 / +1297

    中国： 82788 / +30

    俄罗斯： 52763 / +5642

    除俄罗斯以外的独联体各国疫情情况：

    白俄罗斯: 6723 / +459

    乌克兰: 6125 / +415

    摩尔多瓦: 2614 / +66

    哈萨克斯坦: 2025 / +173

    乌兹别克斯坦: 1678 / +51

    阿塞拜疆: 1480 / +44

    亚美尼亚: 1401 / +62

    吉尔吉斯: 590 / +22

    格鲁吉亚: 408 / +6

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国际 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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