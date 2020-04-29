COVID-19已在全球范围内夺去了21.8万人的生命

哈通社/努尔苏丹/4月29日 – 新冠肺炎已在全球夺走了21.8万人的生命。

截至2020年4月29日努尔苏丹时间10：30时，全球范围内已有3 138 707人确诊患有新型冠状病毒感染的肺炎（COVID-19）。

其中，治愈出院者总数为956 037，而死亡人数为218 000人。

目前全球疫情最严重的国家是美国。截至29日该国确诊人数已达103万以上，死亡人数超过5.5万，单日新增病例2.5万余人。

独联体国家当中，俄罗斯疫情最为严重，目前累计确诊人数超过9万，昨日单日新增病例6411人。

俄罗斯确诊的COVID-19患者总数已经超越了中国和伊朗。





全球疫情最严重的10个国家（确诊总数/单日新增）

美国: 1035765 / +25409

西班牙: 232128 / +2706

意大利: 201505 / +2091

法国: 165911 / +2638

英国: 161911 / +3996

德国: 159912 / +1154

土耳其: 114653 / +2392

俄罗斯: 93558 / +6411

伊朗: 92584 / +1112

中国: 82836 / +6

除俄罗斯以外的独联体国家疫情（确诊总数/单日新增）:

白俄罗斯: 12208 / +919

乌克兰: 9410 / +401

摩尔多瓦: 3638 / +192

哈萨克斯坦: 3063 / +167/（29日新增36）

乌兹别克: 1939 / +35

亚美尼亚: 1867 / +59

阿塞拜疆: 1717 / +39

吉尔吉斯: 708 / +13

格鲁吉亚: 511 / +14





【编译：木合塔尔·木拉提】