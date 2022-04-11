COVID-19：全国目前尚有212名新冠住院患者

哈通社/努尔苏丹/4月11日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增12例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有7人自COVID-19中康复。

全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

努尔苏丹市 - 4, 阿拉木图市 - 7, 奇姆肯特市 – 0, 阿克莫拉州 – 0, 阿克托别州 - 0, 阿拉木图州 - 0, 阿特劳州 - 0, 东哈州 - 1, 江布尔州 - 0, 西哈州 - 0, 卡拉干达州 - 0, 库斯塔奈州 -0, 克孜勒奥尔达州 -0, 曼格斯套州 - 0, 巴甫洛达尔州 - 0, 北哈州 - 0, 突厥斯坦州 - 0.

各地昨日康复人数：

努尔苏丹市 - 0, 阿拉木图市 - 0, 奇姆肯特市 - 0, 阿克莫拉州 - 0, 阿克托别州 - 0, 阿拉木图州 - 0, 阿特劳州 - 0, 东哈州 - 2, 江布尔州 – 0, 西哈州 - 0, 卡拉干达州 - 4, 库斯塔奈州 - 0, 克孜勒奥尔达州 - 0, 曼格斯套州 - 0, 巴甫洛达尔州 - 1, 北哈州 - 0, 突厥斯坦州 - 0.

自2020年COVID-19传入哈萨克斯坦境内至今，全国累计新冠感染病例1 305 304例，其中有1 290 528人痊愈，病逝13660人。

同时，过去24小时内有9名临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例康复，吾此类新增或死亡病例。

自2020年3月13日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有88 778例， 其中82 419例康复，5353名患者病逝。

根据哈萨克斯坦卫生部11日发布的消息，当前全国有2 122名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，212人住院接受治疗，1 910人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，25人的病情严重，其中2人危重。

目前有4名患者正在使用呼吸机协助治疗。

【编译：木合塔尔·木拉提】