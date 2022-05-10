COVID-19：新增4例 全哈尚有住院患者76人

哈通社/努尔苏丹/5月10日-- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增4例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有5人自COVID-19中康复。

新增的4例位于：努尔苏丹市 - 1 阿拉木图市 - 2 江布尔州 - 1

新康复5例位于：努尔苏丹市 - 1 阿拉木图市 - 4

根据哈萨克斯坦卫生部10日发布的消息，当前全国有1 243名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，76人住院接受治疗，1 167人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，10人的病情严重，其中0人危重。

目前有1名患者正在使用呼吸机协助治疗。

截至目前，全国累计新冠感染病例1 305 603例，其中有1 291 450人痊愈出院，13 660名患者病逝。

此外，新增1例临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例，新增0例此类死亡病例。同时，有26名此类患者康复。

自2020年3月13日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有89 041例， 其中82 936例康复，5353名患者病逝。



