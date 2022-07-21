COVID-19： 昨日新增痊愈838例 全国尚有11311名患者在接受治疗

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 过去24小时，全国有838名COVID-19患者痊愈。

据哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会发布的数据，全国痊愈人数已增至1 297 761 人。

全国各地区痊愈患者分布情况为：

努尔苏丹市- 167, 阿拉木图市 - 508, 奇姆肯特市 - 52, 阿克莫拉州- 0, 阿克托别州 - 0, 阿拉木图州 - 33, 杰特苏州 - 0, 阿特劳州 - 7, 东哈州 - 12, 阿拜州 - 0, 江布尔州 – 0, 西哈州 - 0,卡拉干达州- 43, 乌勒套州 - 1, 库斯塔奈州 - 0, 克孜勒奥尔达州- 11, 曼格斯套州 - 0, 巴甫洛达尔州 - 1, 北哈州- 0, 突厥斯坦州 - 3.

此外，根据卫生部发布的消息，当前全国有11 311名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中， 1099人住院接受治疗， 10 006人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，23人的病情严重。

其中5人病情危重，3名患者需要借助呼吸机辅助呼吸。

根据此前报道，过去24小时哈萨克斯坦新增经PCR确诊的COVID-19病例2257例。

【编译：阿依波塔】