中国专家确认抗疟药对治疗COVID-19有效果

哈通社/北京/2月19日 -- 中国官员周一在临床试验的基础上证实，抗疟药磷酸氯喹对新型冠状病毒病（COVID-19）具有一定的治疗作用。

据新华社报道，2月17日，在中国国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，中国国家科技部生物中心副主任孙燕荣表示，磷酸氯喹对新冠肺炎有疗效，并推荐尽快将其纳入新一版的诊疗指南。

据她介绍，这种药物已经在北京、广东省和湖南省的十多家医院进行了临床试验，并显示出相当好的疗效。«在临床上，我们非常确定地看到了（磷酸氯喹的）疗效，无论从重症化率、退热现象还是肺部的影像好转时间、病毒核酸的转阴时间和转阴率，以及缩短病程等一系列指标，进行系统地、综合研判，用药组优于对照组。» 孙燕荣说。

孙燕荣举例道，北京一位54岁病人发病第4天住进医院，服药一周后核酸转阴，所有指标全部向好，达到解除隔离和出院标准。

另外，在药物安全性方面，孙燕荣表示，100余例的用药患者中至今没有发现和药物相关的、明显的严重不良反应，因而基于以上的研究结果，15日由科技部、卫健委、药监局等单位在北京组织召开了一次视频专家会，钟南山院士担任专家组组长，经若干位药物研发和临床专家共同研判磷酸氯喹对于新冠肺炎的疗效，认为«该药是一个上市多年的老药，用于广泛人群治疗的安全性是可控的。基于前期临床机构所开展的研究结果，可以明确磷酸氯喹治疗新冠肺炎具有一定疗效。»

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