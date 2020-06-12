阿拉木图第七个COVID-19筛查实验室开业

哈通社/阿拉木图/6月12日--据市长办公室Telegram消息称，阿拉木图市长巴赫特詹·萨金塔耶夫12日出席«Atakent»哈萨克斯坦商业合作中心的模块化实验室综合体的开幕式，该实验室综合体将运用快速、高精准度的PCR技术筛查冠状病毒。

该实验室是由波拉特·乌特穆拉托夫基金捐赠给阿拉木图市的，将为以下人员提供免费筛查：失业人群、低收入家庭、多子女家庭、残疾人、计划住院的患者、患有呼吸道、内分泌和心血管系统疾病的50岁以上的患者。参与防疫措施的地方行政当局的官员、志愿者、活动家、巡警、学前机构的雇员以及护理院、寄宿学校和其他专门机构的人员和也将接受筛查。

阿拉木图市长强调说：«扩大覆盖面能够及时控制流行病的形势，以防止冠状病毒的爆发和大规模感染。»

实验室配备了能够执行整个PCR分析周期的设备。实验室综合体由42项高科技设备和配套工具组成，用于取样、存储和标记的生物材料，并通过PCR技术进行研究。

实验室每天进行1000次检测分析，最大可增加至5000次。该基金为实验室配备了必要的试剂盒，可进行3万次测试。来自国家专业知识中心的16名实验员参与了该实验室的运行工作，每8人一组轮班工作。

该实验室是阿拉木图市开设的第七个实验室。在这之前，在阿拉木图共设有六个实验室：国家专业知识中心、中央参考实验室、卫生和流行病学专业知识和监测科学与实践中心、韩国医疗合作伙伴诊所、艾滋病预防控制中心、临床诊断实验室«Olympus»。另外还开设了两个移动检测中心。

【编译：阿拉依】