COVID-19：今天是哈萨克斯坦国家哀悼日

哈通社/努尔苏丹/7月13日 – 为了向在新冠全球大流行期间因COVID-19疫病不幸病逝的公民表示哀悼，今日（13日）被确立为哈萨克斯坦国家哀悼日。努尔苏丹时间12：00时整，全国将默哀一分钟。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此前在有关国内疫情形势而向国民发表的电视讲话期间，宣布将7月13日定为全国哀悼日，并签署了相关的总统令。

«我们珍视每一个哈萨克国民的生命，因此每一个公民的死亡，都令我心痛不已。这场瘟疫，吞噬了许多被我们所珍视的人。我向所有有亲人离世的国民表示慰问。为此，我宣布7月13日为国家哀悼日。但是，我们仍将继续与疫病抗争。»托卡耶夫总统在讲话中说。

总统强调指出，我们必须万众一心，抗击疫情。

托卡耶夫总统在当天的讲话中，还指出了防控新冠疫情的主要措施，包括：加强初级医疗保障、增加医院的病床床位、改善国内检测中心的设备以增强检测能力、建立8个移动PCR检测中心、在各地建立在线服务中心等。

哈萨克斯坦于2020年3月13日发现首例新冠肺炎（COVID-19）的确诊患者——两名自德国入境的公民。3月26日，出现首例因新冠肺炎导致的死亡病例——一名64岁的女性。

根据哈萨克斯坦隶属总统的战略研究所负责人阿勒瓦·卓勒德巴丽娜的说法，在此之前，中国、美国和西班牙均宣布过国家哀悼日，为新冠逝者哀悼。新冠疫情在上述国家造成了巨大的人员损失。

哈萨克斯坦此前曾在半年前，即2019年12月28日宣布过国家哀悼日，为一起空难的遇难者哀悼。自1991年独立至今，哈萨克斯坦共宣布过9次国家哀悼日。

截至7月12日，哈萨克斯坦累计新冠确诊病例58253例，其中33814例康复出院，有264人因新冠病逝。

【编译：木合塔尔·木拉提】