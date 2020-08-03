英国研发新型COVID-19快速测试

哈通社/伦敦/8月3日--据BBC News报道，英国将从下周开始使用新型快速检测技术，该技术可在90分钟内检测出是否感染冠状病毒和流感。

目前，四分之三的病例需要24小时才能确定是否感染冠状病毒，而在四分之一的病例中，可能需要长达两天才能确定病毒的存在。

从下周开始，将有将近50万个名为LamPORE的新型快速测试投入使用。计划在今年年底之前推出数百万个快速测试。

此外，从9月开始，英国医院将配置数千台DNA分析机，伦敦的八家医院已经在使用这些机器分析鼻拭子样本。

卫生部表示，在未来几个月中，大约5000台DNA分析机将可以进行约580万次测试。

关于新型快速检测的准确性尚无公开数据，但牛津大学医学教授约翰·贝尔表示，这些检测与当前实验室检测具有相同的“灵敏度”。

英国卫生部长马特·汉考克称这项关于冠状病毒检测的最新创新“至关重要”。

他补充说：“数以百万计的新型冠状病毒快速测试将在不到90分钟的时间内在现场提供结果，从而帮助我们快速打破病毒的传播链。”

他还强调，由于冬天临近，这些检测对检测流感和冠状病毒将非常有用。

英国当局不排除在学校使用新型快速测试的可能性。

根据约翰·霍普金斯大学的数据显示，英国已累计确诊30.6万例冠状病毒感染病例。该国死于冠状病毒的人数已超过4.62万人。

【编译：阿拉依】