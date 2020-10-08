“萨姆鲁克-卡泽纳”已制定行动计划以应对第二波COVID-19疫情

哈通社/努尔苏丹/10月8日--据«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金新闻处消息，«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金资产管理和私有化事务部门主任阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫表示，在可能出现的第二波COVID-19疫情中，«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金的主要任务是防止基金组织范围内的生产设施关闭，防止裁员并及时向工人支付工资。

据他介绍，该基金正在准备应对各种情况，包括可能出现的第二波冠状病毒大流行。

目前，该基金已经完成了调整行动计划的工作，以应对第二波可能出现的疫情，确保了资金的储备，还制定了不间断的供应并及时采购相关的商品、工程和服务的计划。

为了应对存在和潜在的风险，在«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金董事会主席阿赫梅特江•叶西莫夫的领导下创建了一个运营总部。

为了维持生产活动，确保财务稳定和维持最有效的管理结构，已制定了一份关键业务流程列表，违反这些流程可能导致严重的不良后果。开发了用于计划A、B、C的算法，该算法效率高且对生产的影响最小。计划A规定了为防止冠状病毒扩散而采取的预防措施。计划B涉及在该地区流行病形势恶化的情况下采取的行动，计划C涉及在公司或生产设施中发现感染病例时采取的行动。

【编译：阿拉依】



