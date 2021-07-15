政府总理要求在四个地区实施更加严格的隔离限行措施 遏制COVID-19蔓延

哈通社/努尔苏丹/7月15日 – 政府总理阿斯哈尔·马明14日主持召开疫情防控跨部门委员会会议。会上，总理指示在国内四个地区加强对2019冠状病毒病的控制。

据总理官网消息，鉴于当前疫情传播形势不断恶化、新的 COVID-19 病例数量不断增加的情况，总理指示在努尔苏丹市、奇姆肯特市以及卡拉干达州和阿特劳州采取更加严格的限制措施，务必遏制疾病的传播。

按照新的更加严格的限行措施，在周末，这四个地区的公共交通系统将停运，此外购物中心、健身房和市内运动设施、美食广场、桑拿浴室、电影院、食品市场、银行、宗教设施等公共场所也将在周末关闭。

非周末的工作日期间，将进一步缩减美食广场（餐厅、咖啡馆）、购物中心、商店、市场、健身中心、SPA中心、游泳池和电影院等公共场所的工作时间。

会上，总理还敦促相关政府部门，进一步推进曼格斯套州、西哈州和阿克托比州的新冠疫苗接种工作。

根据14日的流行病学评估报告，全国有12个地区处于红区，3个地区处于黄区，2个地区处于绿区。

被列为新冠疫情传播风险较高（红区）的地区为：努尔苏丹市、阿拉木图市、奇姆肯特市和阿克莫拉州、阿克托别州、阿特劳州、西哈州、卡拉干达州、曼格斯套州、库斯塔奈州、北哈州、巴甫洛达尔州。被列为新冠疫情传播风险中等（黄区）的地区为：阿拉木图州、江布尔州和克孜勒奥尔达州。东哈州和突厥斯坦州处于疫情传播风险较低 （绿区）的地区 。

【编译：木合塔尔·木拉提】