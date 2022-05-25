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    13:15, 25 五月 2022 | GMT +6

    CWUR世界大学排名出炉 纳扎尔巴耶夫大学上榜

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    哈通社/努尔苏丹/5月25日--世界大学排名中心( The Center for World University Rankings，简称CWUR)发布2022-2023的世界大学前2000的排名，哈萨克斯坦一所大学上榜。

    世界大学排名中心的排名涵盖全球19788所大学，并公布了前2000的排名。

    本次排名中，哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学跻身世界前2000，位居第1765位。

    纳扎尔巴耶夫大学不仅是唯一上榜的哈萨克斯坦大学，也是中亚国家中的唯一一所排名在前2000中的大学。

    在独联体国家中，俄罗斯的42所大学、乌克兰的6所、白俄罗斯的2所、土耳其的56所大学上榜。

    世界排名前5的大学包括美国哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、剑桥大学和英国牛津大学。

    值得一提的是，近两年，哈萨克斯坦逐步减少全国大学数量，提高了对教育水平的整体监管。

    目前，哈萨克斯坦有83所大学、16所学院，12个研究所、9所国立大学，2所国立研究型大学。

    全国共有3.64万名学生就读于以上122所高等教育机构。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 教育 黄金储备
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