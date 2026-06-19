世界杯：南非逼平捷克 瑞士大胜波黑

在A组比赛中，捷克队开场仅6分钟便由萨迪莱克（Sadílek）率先破门。此后捷克队一直保持领先优势，但南非队在第83分钟获得点球机会，特博戈·莫科埃纳（Tebogo Mokoena）主罚命中，将比分扳为1:1。

本场比赛是两队在本届世界杯上的第二场比赛。首轮比赛中，捷克队1:2不敌韩国队，南非队则以0:2负于墨西哥队。战平后，两队均取得本届赛事首个积分，晋级前景仍有待观察。

B组比赛中，瑞士队以4:1战胜波斯尼亚和黑塞哥维那队。效力于阿斯塔纳足球俱乐部的波黑中场伊万·巴希奇首发出场，并于第63分钟被换下。

比赛前74分钟双方均未能破门。第74分钟，约翰·曼赞比（Johan Manzambi）为瑞士队首开纪录。第80分钟，波黑后卫塔里克·穆哈雷莫维奇被红牌罚下，少一人作战的波黑队随后连丢三球。瓦尔加斯、曼赞比和扎卡先后为瑞士队建功。补时阶段，波黑队由埃尔明·马赫米奇扳回一球，但扎卡随后点球破门，将比分锁定为4:1。

两轮过后，瑞士队积4分排名B组第一，波斯尼亚和黑塞哥维那队积1分。根据赛程，瑞士队将在最后一轮对阵加拿大队，波黑队将迎战卡塔尔队。