哈萨克斯坦扩大油气勘探规模 拟钻探200口井

（哈萨克国际通讯社讯）据能源部新闻消息，哈萨克斯坦计划通过扩大勘探评价钻井规模寻找新的油气田，全国拟钻探200口井。

在阿特劳举行的KAZDRILLING会议期间，与会代表围绕勘探评价钻井前景、油田服务市场准备情况以及国内钻井行业进一步发展等议题展开讨论。

哈萨克斯坦能源部副部长叶尔兰·阿克巴若夫表示，扩大钻井规模对于发现新的油气田、补充国家资源储备具有重要意义。

根据预测，2026年哈萨克斯坦勘探评价井钻探数量可能达到约80口，2027年至2028年期间每年可能达到120口。

会议还重点关注了油气潜力较高但勘探程度相对较低的沉积盆地。针对这类区块，相关出让程序已得到简化。能源部在收到申请后，将在10个工作日内组织拍卖。

按照工作计划，投资方需要在最初3年内对区块至少30%的面积开展地震勘探，此后再进行勘探井钻探。

与此同时，哈萨克斯坦还将进一步提高本国产品和服务在钻井行业中的参与度。目前，国内已形成相关生产能力。例如，位于阿特劳的Zhigermunaiservice工厂已能够生产钻头、扶正器以及其他钻井设备。

阿克巴若夫表示，哈萨克斯坦的目标是建立稳定且具有竞争力的钻井服务市场。通过扩大相关工作，有望推动新的地质发现、增加资源储量，同时促进国内制造业发展，创造更多高技能就业岗位并增加税收收入。

KAZDRILLING是哈萨克斯坦钻井及油气上游领域的重要行业会议，由哈萨克斯坦能源协会以及服务公司联盟（KazService）组织。会议汇集政府部门、油气企业、油田服务公司及行业专家，重点讨论地质勘探、钻井技术、提高采收率以及油气行业新技术应用等议题。