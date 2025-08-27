哈萨克斯坦扩大健康筛查 惠及400万人

在过去一年半中，诊所和门诊部的运行模式得到了重新审视，重点聚焦于“可及诊所”理念，旨在让医疗服务更加贴近群众、更加便利。

根据新标准，筛查对象的年龄上限提高至76岁，这使得额外约100万人纳入检查，总体覆盖人数已接近400万。

同时，现代高灵敏度检测方法（如糖化血红蛋白、低密度脂蛋白、甘油三酯）使慢性病的检出率提高了1.5至2倍。针对50至76岁男性人群的新型脑血管疾病筛查每年将覆盖约85万人，这将有助于及时预防中风、挽救生命。肿瘤筛查服务也已纳入国家保障范围，从原先的强制医保转移过来，使30万名未参保居民能够享受相关检查。

诊所的工作方式正在发生重要变化。护士承担部分医生职能，使医疗服务可及性从60%提升至80%；远程挂号得到推广，使全科医生的可及性提升3.5倍，专科医生提升15倍；就诊流程优化，患者从诊断到结果的等待，从过去两周需3至4次就诊，缩短为一次就诊、约15分钟即可完成；社区医生接诊时间由4小时延长至6小时，同时引入精益生产原则，避免不必要的检查和治疗。

为了激励医务人员，人均拨款的激励性部分提高一倍，从100坚戈增至200坚戈；设立奖金机制，对癌症和结核病的早期发现给予最高5倍按月计算指数的奖励；达到质量指标的医生与护士，每个责任片区每季度最高可获得200万坚戈奖励（7名医务人员共享）。同时计划引入新的经济激励措施，对非活跃人口的社保缴费率下调20%，对未参保人口下调10%。

“可及诊所”项目还有效减轻了急救负担。第4类呼叫转交基层医疗机构处理，建立了流动医疗队和统一呼叫中心，使急救负荷下降40%至50%；诊所内设立的急诊室在工作时间内运行，使住院率降低20%。

这一系列改革预计将带来显著成效：慢性病患者的服务覆盖率将从30%提高至80%，心脑血管疾病的紧急住院率将从30%下降至10%，慢性病和肿瘤的发现率提高1.5至2倍，医疗资源的使用也将更加合理高效。总体来看，“可及诊所”项目不仅扩大了筛查范围，还通过优化流程、激励医生和分流急救资源，使医疗体系更加高效、贴近群众，为提升公共健康水平奠定了重要基础。

【编译：达娜】