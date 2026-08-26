阿斯塔纳持续扩大城市绿化规模 绣球花成为一道亮丽风景

阿斯塔纳每年约新增种植100万株绿植，其中树木约7万株。

Фото: Астана әкімдігі

在城市绿化过程中，相关部门尤其重视种植适应当地气候和城市环境的大规格乔木以及耐寒多年生灌木。

“为首都绿化增添亮色的植物之一，是圆锥绣球。这种多年生观赏灌木花期较长，以硕大的花序为特色，花朵颜色还会随着季节推移逐渐发生变化。圆锥绣球耐寒性较强，只要养护得当，这种耐寒植物同样能够很好地适应城市环境。”阿斯塔纳市政府人士介绍说。

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阿斯塔纳冬季严寒多风雪，气温变化较大，植物生长期也相对较短。尽管如此，通过科学选择适应当地气候的植物品种，依然能够让首都的城市绿化保持稳定，并呈现出多样化的景观。

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如今，繁花盛开的绣球已成为首都扩大绿化规模、提升公共空间品质、增添城市特色的一道亮丽风景。

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近日，根据《哈萨克斯坦共和国首都地位法》有关规定，阿斯塔纳市政府发布相关行政法令。文件明确，重型过境货车必须经由“阿斯塔纳环城公路”通行，严禁重型过境货车驶入“阿斯塔纳环城公路”以内的市区范围。